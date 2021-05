Imputaron a once personas en Trevelin por no respetar las restricciones

El jefe de la comisaría de Trevelin, comisario Cristian Salvo, explicó cómo transcurrieron estos primeros días en los que la localidad cordillerana adhirió al Decreto Nacional con fuertes restricciones en la circulación y de qué manera se desarrolló el trabajo policial: «Comenzamos con un par de retenes, constatándose algunas infracciones. Iniciamos cinco causas judiciales con once personas imputadas por no respetar ni tener fundamento para la circulación».

En cuanto a cómo seguirán trabajando los próximos días hasta la finalización del Decreto, el comisario Salvo contó que «a partir de las 19 horas, que es cuando cierran los comercios, arrancamos con retenes sorpresivos para controlar la circulación. Durante el día no tenemos problemas, más allá de que realizamos patrullajes y no se constataron aglomeraciones de personas en los lugares donde la gente concurre».