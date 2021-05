Enjuician a otro ex funcionario provincial por pedir coimas

La jueza Patricia Asaro elevó a juicio oral y público la acusación contra Alberto Vargas y Marcela Montero por el delito de “tráfico de influencias” ocurrido en 2019 contra un empresario que buscaba instalar un emprendimiento hotelero en Puerto Pirámides.

La acusación que presentaron los fiscales Daniel Báez y Juan Pablo Santos indicaron que “a fines de 2018, mientras el hotel se encontraba en proceso de aprobación de permisos, el desarrollador hotelero Marcelo Battilana recibió una solicitud de soborno”, a la vez que “una mujer le dijo que tenía vínculos con funcionarios y que podría obtener la aprobación final de la obra, que por razones de índole administrativas vinculadas al municipio de dicha localidad, no habían sido aprobadas; pero le dijo que necesitaba 300 mil dólares”.

Battilana junto a la socia canadiense Amy Sharilyn, “decidió realizar la denuncia ante el fiscal Daniel Báez”, agregaron, sumando a ello que “le pidieron 300 mil dólares y le indicaron que Vargas, por sus vínculos políticos obtenidos durante su mandato como funcionario de la Provincia y su cercanía con los concejales de la comuna de Puerto Pirámides, iba a influir sobre estos para que aprueben la modificación de la ordenanza que le permitiese obtener la aprobación”.

“(Báez) me preguntó si estaba dispuesto a ayudar en la investigación, a lo que accedí”, recordó Battilana, desde la cual relataron que “como parte de una operación encubierta para ayudar al fiscal a reunir evidencia, Battilana les ‘siguió el juego’, interactuando con Marcela Montero, la mujer que se había ofrecido como nexo”. En la misma línea, desde la Fiscalía dieron cuenta de una serie de llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp con Montero que fueron registrados para la investigación.

Cámara oculta

“Battilana se reunió con Montero y con Alberto Vargas en un restaurante. Durante estas reuniones, que fueron filmados y grabados por la División de Investigaciones de la Policía”, continuó la Fiscalía. Allí, le dijeron que si pagaba un anticipo sobre el soborno “nos darían la aprobación final para nuestro desarrollo, y luego podríamos hacer el último pago; era como pagar en cuotas”, recordó el empresario.

Por otro lado, el escrito presentado por los fiscales Daniel Báez y Juan Pablo Santos, indica que “los imputados sostenían que ‘los 300 mil dólares eran necesarios para ‘arreglar’ a cuatro concejales de Pirámides para que voten a favor de la modificación de la ordenanza, que Alberto estaba vinculado políticamente con el intendente de Pirámides’”, en relación al ex jefe comunal, Javier Roldán.

Pornografía infantil

“Con las pruebas, se realizaron allanamientos en los domicilios de Vargas. Y además de elementos electrónicos, se secuestraron dos armas de fuego de tenencia ilegítima. Asimismo, en la pericia informática realizada por el Equipo Técnico, se descubrieron múltiples archivos con videos e imágenes de contenido pornográfico con la participación de menores de edad. A raíz de este hecho se derivó un nuevo caso por la presunta comisión del delito de ‘tenencia de pornografía infantil”, indicaron desde la Fiscalía.

“La movida sale 300 mil dólares”

En el expediente figuran una serie de mensajes telefónicos en los que se expone la convocatoria a la reunión y el costo del trámite ofrecido para destrabar una obra.

[23/2/19 09:11:18] Marcela Montero: Estoy llamando a Alberto a ver si podemos ir juntos

[23/2/19 09:11:54] Marcela Montero: Te aviso en un ratito

[23/2/19 09:12:16] DENUNCIANTE: Quien es Alberto?

[23/2/19 09:13:34] Marcela Montero: Es amigo del intendente de pirámides

[6/3/19 17:38:39] Marcela Montero: Tiene que pasar por el consejo porque hay que hacer una modificación a la ordenanza

[6/3/19 17:38:40] Marcela Montero: Algo tiene que poner de entrada

[6/3/19 17:38:55] Marcela Montero: Esto me mando recién

[21/3/19 14:19:33] Marcela Montero: Hola estoy acá en una reunión con Alberto el que está manejando el tema. mas o menos la movida sale 300 mil dólares. Avísame si te sirve. no puedo llamarte en este momento. tipo 4 me desocupo.

[21/3/19 14:20:46] DENUNCIANTE: Marcela. Te espero hoy 18 hs cómo quedamos. Viaje acá para esto. Te pido puntualidad ya q tengo otra cosa más tarde. Si?

[21/3/19 14:22:51] Marcela Montero: Estoy a las 6