El turismo cordillerano estima dos años para la reactivación definitiva del sector

img src=»https://www.eldiarioweb.com/wp-content/uploads/2021/05/hotel.jpg» alt=»» width=»711″ height=»400″ class=»aligncenter size-full wp-image-276623″ />La representante de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) en la cordillera, Lilia Kinsela, se refirió a la situación actual del sector en el contexto de la pandemia y las restricciones provinciales y nacionales.

En diálogo con AzM Radio, sostuvo que «estamos en una situación muy compleja, sobre todo en la parte de alojamientos turísticos, ya que es un día a día lo que tenemos que ver» y agregó que «por supuesto, uno tiene que seguir trabajando por el destino, pero la situación es muy compleja; se hizo un relevamiento a nivel nacional y cada vez son más los establecimientos que se van cayendo, porque al no tener una reactivación y un movimiento es imposible de hacerse cargo de los costos que tienen nuestras empresas».

Una reactivación lejana

Asimismo, Kinsela reconoció que «en un primer momento, nosotros habíamos pensado que era el año pasado pero ahora vemos que la situación se está agravando; a nivel nacional hay una ayuda, no todos acceden a la misma, pero realmente es muy complejo», sumando a ello que «si esto se sostiene en el tiempo y si es cierto que la reactivación va a ser dentro de 2 años, como he escuchado en algunas de las charlas virtuales en las que estoy participando incluso a nivel internacional, habrá muchísimos establecimientos que no se van a poder sostener, u otros como ya ocurrió que se han reconvertido; por ejemplo dejando de ser alojamiento turístico para ser alojamiento permanente».

En baja

Consultada sobre la cantidad de cierres de establecimientos hoteleros que hubo durante la pandemia, la referente de FEHGRA explicó que «hasta el año pasado teníamos 7 u 8, pero ahora no tenemos la cifra, habría que obtenerla a nivel municipal por las habilitaciones, porque la situación y el malestar y bajón que tiene el sector también hace que no tengamos las cifras actualizadas».

«No todos pueden hacerse cargo de las deudas»

Por otro lado, Kinsela planteó que «los establecimientos más chicos por ahí podemos subsistir un poco más, porque algunas cosas se pueden ‘pilotear’ para no pagar, pero no todo el mundo está en condiciones de hacerse cargo de la deuda que ha generado todo este escenario», remarcando que «también está la cuestión de la salud de todos, que no podemos minimizar».

Incidencia nacional

La referente del sector hotelero en la cordillera vaticinó que «la temporada se va a abrir», aunque puntualizó que «todo esto que está pasando incide a nivel nacional; no es solamente tomar decisiones localmente, sino que en términos nacionales tiene que haber un movimiento turístico para tener una buena temporada y después ver de qué manera se prepara uno para las posibles situaciones conflictivas que tenga el haber abierto la temporada; en este momento, desde el optimismo, podemos decir que tenemos sky, nieve y demás, pero habrá que ver también qué posibilidades tiene la gente para movilizarse».