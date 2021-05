El Coihue: Sin clases para la mitad de una comunidad escolar por falta de transporte

Raúl Becerra es padre de dos estudiantes de la Escuela 58 en el paraje El Coihue, ubicado a unos 15 kilómetros de Epuyén, y en diálogo con AzM Radio, dio cuenta de los inconvenientes que atraviesa el establecimiento, «porque la educación está en una decadencia absoluta y eso se va notando en la infraestructura de los lugares», según expresó.

En el caso particular de la escuela, «no contamos con transporte para llevar y traer a los chicos, siendo que algunos viven a 4 o 5 kilómetros y no tienen forma de venir con temporada de nieve y heladas como estamos teniendo».

Aportes escasos

En tal contexto, «estamos ayudándonos entre vecinos para que la escuela pueda dictar las clases como corresponde, con todos los protocolos, pero no alcanza», planteó Becerra, agregando que «como es ineficiente la parte económica que subsidia el Estado, nosotros proponemos hacer sorteos, talleres, y todo ello va a la caja de la Cooperadora para luego ser destinado al combustible, el desmalezado y mantenimiento del lugar, teniendo en cuenta que estamos en medio de un bosque, entonces hay gastos que no se pueden llevar adelante».

Con la escuela al hombro

«Por este motivo», continuó, «estamos tratando de llevar adelante todo esto como familias; en mi caso, soy uno de varios padres que aportan a la comunidad escolar, por ejemplo haciendo huerta, manteniendo el invernadero, sacando especias del mismo y comercializarlas a beneficio de la Cooperadora, desde la cual se compra hasta la pintura para la escuela».

«Le deben una fortuna al transportista»

Los fondos provinciales «no alcanzan para la combi que es la que lleva y trae a los chicos, y le deben un montón, por eso ya no los trae», advirtió Becerra, agregando que «el año pasado, con todos los cortes y dificultades que tuvo la educación, ya el chofer no quería buscar a los estudiantes porque le debían una fortuna; incluso, el transportista dice que ya no puede mover la camioneta porque tienen que hacer entre 40 y 50 kilómetros para llevar a los chicos a la escuela y no estamos hablando de una ciudad: el que más cerca está, vive a 3 kilómetros, y no todos tienen los vehículos con capacidad para atravesar la nieve, con cadenas y demás».

Sorteos en beneficio de la escuela

«En base a eso estamos proponiendo hacer sorteos: un vecino viene y, por ejemplo, trae un cordero; otro pone un metro de leño, otra vecina artesana hace pantuflas de fieltro para sortear, y entonces armamos este ‘combo’ para beneficiar a la escuela, ni más ni menos», explicó el padre de las estudiantes de la Escuela 58, cuya presencialidad descendió «porque a algunos chicos les ofrecieron la modalidad virtual y sus padres la aceptaron; hay burbujas de 4 o 5 chicos y en total son 25 chicos, de los cuales más de la mitad no pueden venir a la escuela porque no hay transporte».