El amague, como estrategia

En las últimas horas, trascendió que la próxima semana se estaría cancelando parte de la deuda salarial con el personal policial, al igual que con trabajadores de la Salud. Si bien desde el entorno de Federico Massoni intentaron trascender que la decisión sería el resultado de un berrinche que hizo ante el Gobernador, nada de eso habría ocurrido. Ante el evidente fracaso de la reunión del Consejo de Bienestar Policial, Massoni se erigió en el defensor de la fuerza policial, y habría expresado que estaría dispuesto a renunciar si no se resolvía la cuestión salarial con la Policía. Al parecer el objetivo era ganar tiempo, ya que la próxima convocatoria al Consejo de Bienestar Policial es el martes próximo. Los cierto es que nada se acordó en las últimas horas, ni hubo griterío entre Massoni y Antonena, el esquema de pago ya estaba planteado, y los que van a cobrar la próxima semana, son los que estaba previsto que cobraran. Es decir que todo lo ocurrido este jueves, no fue más que una maniobra de distracción, aunque como estrategia de campaña no estaría resultando. Por cierto, ni Massoni tiene intenciones de renunciar, ni habría quien lo reemplace.