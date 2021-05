Coronavirus: Piden «definiciones» provinciales por el aumento de contagios en Esquel

El director del Área Programática Esquel, doctor Roberto Alonso, se refirió a la situación epidemiológica de la zona y planteó que aguardan definiciones concretas por parte de las autoridades sanitarias provinciales.

Asimismo, el facultativo médico remarcó la necesidad de contar con un nuevo hospital, como así también pidió a la comunidad reforzar los cuidados, en el marco del incremento sostenido de contagios de Coronavirus.

Aguardan decisiones políticas

En diálogo con AzM Radio, expuso que “seguimos en una etapa bastante complicada con muchos casos y saturación de internación en algunos hospitales, por ejemplo el Hospital Zonal de Esquel que es el de referencia” y advirtió que “lamentablemente, de no contar con autoridades que tomen algún tipo de decisión, esto va a ser cada vez peor”.

“La sociedad está cansada”

Asimismo, Alonso comentó que las autoridades municipales “tuvieron una reunión vía Zoom el sábado con el Ministro de Salud, y luego no hubo ningún tipo de comunicación; supongo que deben estar evaluando algún tipo de medida que hasta ahora no nos han informado” y reconoció que “es complicado ya que la sociedad está un poco cansada de las restricciones, pero la situación epidemiológica y la capacidad de respuesta del sistema sanitario es esta”.

Algunos pacientes Covid “han quedado internados en hospitales rurales, que no constituyen el lugar ideal, y la mayoría de ellos tuvo que adaptarse a la situación haciendo cambios en estructuras que no se habían modificado nunca, pudiendo contar con más camas para aquellos pacientes Covid que no requieren de una mayor complejidad”.

Modificaciones y nuevas estructuras

Por otro lado, el titular del APE sostuvo que “habría que empezar a reforzar el Hospital de cabecera, que es el de Esquel; el principal objetivo después de esto es un hospital nuevo, ojalá que en algún momento llegue” y explicó que, en el caso de Trevelin “ha aumentado la población y hay que ver si se pueden modificar algunas cosas para tener una capacidad de respuesta diferente”.

Un sistema con mayor respuesta

En otro orden, Alonso mencionó: “Tenemos que seguir insistiendo en que la población entienda cuál es la situación real y que exista un mayor compromiso, tanto en lo individual como en lo social. No se trata de asustar. Tuvimos la posibilidad de innovar en algunos hospitales pero nuestra realidad, ya sea provincial o nacional, no es la ideal y nos hemos estado acomodando con lo que tenemos. Algunos hospitales han modificado algunas partes de estructuras para poder tener ‘salas Covid’, pero lo ideal sería tener un sistema sanitario con más respuesta, más camas de Terapia Intensiva. Pensemos en (el hospital de) Bariloche, que tenía varias camas más de UTI y estaba saturado. Es importante la responsabilidad individual y social”.