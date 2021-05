Comodoro: Preocupa la ausencia a los turnos para vacunación contra el Covid-19

Desde el área de Salud Municipal de Comodoro Rivadavia advirtieron que, pese a haber colocado más de 50 mil dosis de la vacuna contra el Covid-19, en las últimas semanas hubo una ausencia considerable de personas convocadas. “Insistimos en mirar correo no deseado y spam y si perdieron el turno acercarse a los gimnasios a reprogramar porque se está perdiendo tiempo de vacunación”, advirtió la subsecretaría Gabriela Simunovic.

Desde que comenzó a aplicarse la vacuna contra el Covid-19 en dos espacios en simultáneo, se ha multiplicado exponencialmente la cantidad de personas de riesgo inmunizadas en Comodoro, en un trabajo conjunto que lleva adelante el Municipio junto al Área Programática Sur y voluntarios de la UNPSJB y la Cruz Roja.

Tal es así que ya se concluyó con la vacunación de la primera dosis para las personas más vulnerables, de 60 años en adelante, que estaban inscriptos en la página vacunate.chubut.gob.ar y actualmente se avanza a buen ritmo con la vacunación para personas entre 18 y 59 años con factores de riesgo.

Sin embargo, en las últimas semanas, se ha notado una diferencia sustancial entre la cantidad de vacunas a disposición y las que ya fueron colocadas. Se ha incrementado la ausencia de personas con turno otorgado.

Al respecto, Simunovic comentó que “en las últimas dos semanas tuvimos una ausencia significativa de personas que fueron citadas previamente en los gimnasios para vacunarse. Recordamos a la gente que por favor revise su correo no deseado y spam porque a veces los turnos llegan a esas carpetas”.

En ese marco, advirtió que “de ningún modo de descarta ninguna dosis, pero cada vacuna que no colocamos las tenemos que volver a guardar a la cámara y nos retrasamos en la campaña. Por eso pedimos que aquellas personas que tienen entre 18 y 59 años con factores de riesgo chequen su correo electrónico”.

Por otra parte, hay mucha gente que mira tarde el correo, cuando el turno ya pasó. En estos casos deben acercarse a los gimnasios para reprogramar”.

Por último, la funcionaria aprovechó para advertir que todo aquel que en la solicitud del turno argumente un factor de riesgo, debe comprobarlo con un certificado médico, no necesariamente actualizado, que acredite la patología. “Hemos tenido casos de personas que mienten para conseguir un turno con prioridad, pero en el vacunatorio -si no hay comprobante- se rechazan. Cuando finalicemos con las personas de mayor riesgo, continuaremos con la población sana”, sentenció.