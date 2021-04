Sortean la camioneta donada por un vecino para comprar un avión hidrante

El Instituto de Asistencia Social (IAS) – Lotería del Chubut acompañó este miércoles el lanzamiento de la rifa solidaria destinada a comprar un avión hidrante para la Cordillera.

La misma es impulsada por el vecino de Rawson, Roberto “Roly” Valenzuela, quien donó una camioneta Ford Ranger Limited modelo 2017 para que sea sorteada el próximo 16 de mayo. El valor del cartón será de $2.500.

Cabe destacar que en el caso de que uno de los 20 mil números que se sortean no haya sido vendido o el premio no sea retirado, la camioneta será donada a la brigada de incendios de Las Golondrinas.

Gesto solidario

Al respecto, el presidente del Instituto de Asistencia Social (IAS) Lotería del Chubut, Luís María Aguirre, expresó que “en primera instancia el profundo agradecimiento a Roberto ‘Roly’ Valenzuela, que es un vecino de la ciudad de Rawson, que ha tenido este gesto solidario de generar esta rifa, que vamos a poner en venta en cada una de las agencias de la Provincia”.

En el mismo sentido, el funcionario provincial contó que “una vez que este vecino se acercó a nosotros para contar su idea, desde el organismo provincial hemos tratado de canalizar la venta de los cartones para este sorteo”.

El cartón a $ 2.500

“Todo lo recaudado servirá para la compra de un avión hidrante que es el destino específico que ‘Roly’ Valenzuela le ha querido dar a esta rifa, por eso aprovechamos la ocasión para invitar a los vecinos de Chubut a comprar este número solidario, en donde el cartón va a tener un valor de 2.500 pesos, el cual va a estar a la venta a partir de este miércoles 7 en la zona del valle y mañana, jueves 8, en el resto de las Agencias de la Provincia”, indicó el Presidente.

A su vez, Aguirre remarcó que “todo el dinero recaudado va a estar depositado en una de las cuentas recaudadoras que tiene la Secretaría de Bosques de la Provincia, y va a ser destinado exclusivamente para la compra de este avión hidrante”.

Además, el funcionario recordó que “el sorteo se hará el 16 de mayo y se va a realizar desde la Sala de Sorteo ubicada en la localidad de Rawson”, y aclaró que “en caso de que el premio no es retirado va a ser destinado a las instalaciones de la Secretaría de Bosques para ser utilizado por este organismo en la Brigada de Incendios de Las Golondrinas”.

Asimismo, el impulsor de esta rifa solidaria, Roberto “Roly” Valenzuela agradeció “a Lotería del Chubut como a toda la gente por acompañarme en este lanzamiento, el cual surgió luego de ver las imágenes que salieron en todos los medios de comunicación, en donde parecía que habían tirado una bomba, a la veda de la ruta de ingreso a El Hoyo”.

Avión Hidrante

“Ante eso, y pensando que tengo mucha gente conocida en toda la zona de la cordillera, y en especial en Las Golondrinas, comencé a pensar en cómo podía ayudar, buscando juntar dinero para comprar un avión hidrante que es lo que realmente necesitan en estos momentos”, señaló el vecino capitalino.

En ese marco, Valenzuela anticipó que “hemos estado averiguando y un avión hidrante tiene un valor que supera el 1.500.000 de dólares, así que esperamos juntar la mayor cantidad de dinero”, y finalizó: “con este sorteo, yo no voy a recuperar nada de dinero del vehículo, pero me siento bien y feliz haciendo este acto, porque lo importante no es el valor del mismo sino el sentimiento”.