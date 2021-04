Paro y movilización de auxiliares de la Educación de ATE en Madryn

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizó hoy un paro con movilización de auxiliares de la educación en Puerto Madryn, en reclamo de mejoras salariales y denunciando también maltrato laboral por parte de las autoridades de la Delegación Administrativa del Ministerio de Educación en la ciudad. «Es la continuidad de un paro de 48 horas que realizamos hace dos semanas atrás y si no tenemos respuestas favorables para la semana que viene esto se va a ir incrementando», indicó Juan Altamiranta, miembro de la conducción de ATE Puerto Madryn..

Persecusiones

Más allá de la cuestión salarial que es común para todos los trabajadores del Estado Provincial, el referente gremial explicó que «estamos reclamando por las compañeras auxiliares de inclusión, a las que les están pagando una hora cátedra menos y por eso están cobrando un 50 por ciento menos de las asignaciones familiares que les corresponderían». Además de eso, esta semana se suma un nuevo reclamo que tiene que ver con presuntas persecuciones laborales: «La delegada administrativa comenzó a perseguirlos por el solo hecho de que los compañeros no quieren realizar las tareas porque no están dadas las condiciones sanitarias y violan el protocolo». Dentro de esas persecuciones, las amenazas de cambio de escuela o turno son las más referidas: «Cuando pertenecés al staff de un establecimiento, tenés tu cargo ahí. En este caso, a nuestro compañero lo quieren cambiar de escuela y de horario, haciendo que toda la organización familiar se vaya al tacho», dijo Altamiranta. Por este caso en particular, esta mañana se desarrolló una audiencia en la Secretaría de Trabajo, que pasó a cuarto intermedio hasta el día lunes.