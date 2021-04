Nancy quiere, pero no le alcanza

Dicen por ahí, que de nada le serviría lo bien que se codeé por los pasillos del Congreso, porque solo un 6% de Chubut tiene una imagen positiva de la senadora Nancy González. Conocidas las intenciones de González de ser nuevamente candidata a esa banca, en el Kirchnerismo en Buenos Aires, no tiene un buen pálpito sobre la chubutense. No solo porque apenas recoge un 6% de imagen positiva, sino que ronda un 67% de imagen negativa, y poco más de un 20% de desconocimiento.

Las cuentas en el Kirchnerismo nacional son bastante claras: si la senadora tiene arriba del 70% de conocimiento entre la gente, y sólo el 6% es positivo, claramente la intención de voto no será muy superior a esos números.

De hecho, diversas mediciones, la ubican muy por debajo de los votos que se requieren para volver a ocupar esa banca de Senadora, en la que lleva cómodamente 6 años.

Al parecer, alguien habría mencionado que, después de tantos años, poco es lo que pudo hacer en beneficios de sus coterráneos, aunque ha usufructuado del privilegio subiendo casilleros a nivel partidario.

Nadie ignora que González fue puesta “a dedo” en 2015, y por estas horas se analizan los efectos que tendría darle respaldo ante los escasos índices de popularidad.

La Senadora estaría entusiasmada con la idea de repetir otros seis años en la banca, y eso no cayó bien en las filas de su partido.

En Puerto Madryn, lugar de donde es oriunda la Senadora, exhibe un mayor nivel de conocimiento de la gente (78%) pero también sube la imagen negativa (69,6%) y baja la imagen positiva (4,8%).

Por estos días, Nancy González no gozaría del respaldo del núcleo “K”, y desde los sectores que se oponen a su candidatura, advierten que esta vez no podrá usar la carta de la paridad de género. Al parecer, Nancy estaría más lejos que cerca de quedarse con la banca de Senadora.