Mal pronóstico en Chubut Deportes

Hay quienes afirman que, Gustavo Hernández esperaba que su paso por Chubut Deportes lo catapultara en su carrera política. En Puerto Madryn, es un secreto a voces que Hernández aspira a ocupar la Intendencia. La idea no parecía del todo descabellada, tomando en consideración que los últimos tres intendentes de la ciudad, han sido dirigentes deportivos. Al parecer con esa expectativa, Hernández aceptó el cargo en Chubut Deportes, pero si del éxito de su gestión depende su plataforma política, el dirigente no estaría logrando los objetivos. Días pasados se conoció que Chubut Deportes podría dar de baja becas deportivas de las que gozan atletas de alto rendimiento, e incluso se supo que siquiera estarían colaborando con pasajes para los representantes chubutenses. La crítica en las redes sociales no se hizo esperar, y quedó en evidencia el malestar que crece también entre los dirigentes de Clubes de toda la provincia. Acusan a Hernández de ser “un funcionario de escritorio, que solo aparece para las fotos”. Sin embargo, fuentes confiables afirman que se restringirían fondos para los atletas, pero alguna que otra institución cercana al presidente de organismo, estaría exceptuada de los recortes.