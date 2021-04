Las Golondrinas, sin servicios: «Parecemos rehenes de la política, esto es desidia pura»

«Tener luz en Bariloche me parecía la gloria, volví a Las Golondrinas y conseguí un grupo electrógeno: ahora, en el momento en que prendo la heladeera no puedo prender el lavarropas o la bomba (de agua), esto no va más», expuso Patricia, vecina de la zona quien advirtió que «parecemos rehenes y esclavos de la política, son nuestros representantes a los que hemos votado, algo hay que no funciona».

La Comarca Andina continúa siendo eje de reclamos vecinales a raíz de la falta de acompañamiento municipal y provincial. Concretamente, en El Hoyo y Lago Puelo, las llamas consumieron más de 300 viviendas, además de provocar daños irreversibles en la zona urbana y en la flora y fauna local.

En diálogo con AzM Radio y ante la presencia de Grupo Azul Media en la zona, la vecina, que es jubilada, manifestó que «no puedo entender por qué los funcionarios públicos no están al servicio del bien común, si estuvieran una hora sin luz ni agua se volverían locos, y ya vamos 25 días así; es desidia pura, porque el sistema eléctrico venía así desde antes».

«Se está deteriorando todo el tejido social, hay gente que está sin luz, ni agua y con casas quemadas, no entiendo cómo los funcionarios no se pueden poner en el lugar de la gente; se tendrán que endeudar pero hay que poner cuadrillas, no sé qué están haciendo», señaló.