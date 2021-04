La UOCRA confirmó que tiene más de 1300 desocupados en Madryn

El 22 de abril, se conmemora el Día de los Obreros de la Construcción a partir de lo establecido en el artículo 19 del Convenio Colectivo de Trabajo. Sin embargo, no sobran los motivos para celebrar, ya que el sector se ha visto afectado por la caída de la obra pública y la incertidumbre del sector privado. «En nuestra zona no tenemos mucho para festejar por la gran cantidad de desocupados que tenemos», dijo Javier Moya, secretario de Organización de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).

Consultado acerca de la situación que atraviesa el sector en Puerto Madryn, Moya explicó que «seguimos con más de 1300 personas inscriptas en nuestra bolsa de trabajo y estamos a la espera de llegar a buen puerto con estas gestiones que se están haciendo con el gobierno municipal y el provincial para comenzar con algunas obras».

En cuanto a esas gestiones, Moya indicó que «se firmaron 5500 metros de cordón cuneta, ahora se largó licitación para el centro de salud y la comisaría de Solanas y el arreglo de dos escuelas por un monto de 143 millones de pesos. Esperemos que se puedan ir acomodando los plazos para llevarle tranquilidad cuanto antes a la gente».

Estas obras demandarán un total de 50 personas, que si bien es un número interesante, en este contexto de miles de desocupados parecería no alcanzar: «Siempre decimos que necesitamos de la obra pública nacional, que es la que siempre viene a salvar esta situación».

Los planes de vivienda suelen ser las obras que mejor caen en el ámbito de la construcción, ya que «ocupa mayor mano de obra y le da un horizonte de más de un año a los compañeros», dijo el secretario de Organización de la UOCRA.