Evalúan reparación del balizamiento del Aeropuerto Almirante Zar de Trelew

Tal como lo había anunciado la semana pasada el intendente, Adrián Maderna, un técnico de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) arribó a Trelew para realizar un diagnóstico del sistema de balizamiento del Aeropuerto Internacional Almirante Marcos A. Zar, tras lo cual se podrá avanzar en su reparación y que la ciudad recupere la posibilidad de recibir vuelos nocturnos.

Se trata del ingeniero Juan Antonio Contartese, quien esta mañana mantuvo una reunión con el secretario de Gobierno, Federico Ruffa; el secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Sebastián de la Vallina; la concejal Lorena Alcalá y otros ediles y funcionarios municipales.

Federico Ruffa recordó que la llegada del personal técnico de la ANAC fue posible gracias a las gestiones encabezadas por el intendente, Adrián Maderna, en Buenos Aires, al tiempo que valoró la “rápida respuesta” del organismo nacional: “La ANAC lo puso como una prioridad, hoy comienza el diagnóstico, y existe el compromiso de otorgarle el presupuesto necesario para su mantenimiento”, explicó el funcionario.

“Esperamos que en estos días el ingeniero nos pueda hacer una devolución de la situación real y con eso hacer un pronóstico de cuando podríamos tener el aeropuerto funcionando en condiciones completas”, agregó.

Obra inconclusa

El secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Sebastián de la Vallina, recordó que el problema del balizamiento surgió luego de una obra mal terminada por parte de la gestión nacional que encabezó Mauricio Macri. “Desde 2017, cuando se entregó la obra, hasta finalizar su mandato, no sólo no se respondió a la gran cantidad de quejas y pedidos hechos por los responsables locales del aeropuerto, sino que tampoco se hizo nada para solucionar la problemática”, enfatizó.

De la Vallina pidió a los miembros de la oposición que antes de levantar su voz por la situación del aeropuerto “hagan un mea culpa, porque los problemas vinieron a partir de una obra generada por el gobierno del que ellos fueron parte. La obra no se recibió como corresponde y no se pueden encontrar los planos del balizamiento”, precisó.

“Fue esta administración municipal, y nacional, después de un año de pandemia, la que llevó adelante las gestiones para que venga un técnico y podamos avanzar con la solución”, subrayó.

Relevamiento técnico

El ingeniero, Juan Antonio Contartese, detalló que durante las próximas 24 horas se realizará un “relevamiento de todo el sistema eléctrico y balizamiento de los diferentes rodajes que afectan a la pista del Aeropuerto, para determinar cuáles son las fallas que lo ponen fuera de servicio”.

Aclaró que “no hay un tiempo de ejecución hasta que no se pueda verificar todo el sistema” pero ratificó la voluntad de la ANAC de que “no se pierda el vuelo nocturno. Estamos preocupados y vamos a trabajar para traer la solución más rápida”, finalizó.