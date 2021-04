Deportivo Madryn cayó ante Banfield y quedó fuera de la Copa Argentina

Por 1 a 0, el Deportivo Madryn perdió este miércoles ante Banfield, en el encuentro disputado este miércoles en el Estadio “Alfredo Beranger” del Club Temperley, por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Luciano Pons, fue el encargado de anotar el gol del triunfo para “El Taladro” que clasificó entonces a la próxima instancia y será el rival de San Telmo. “El Depo”, cambió de página y ahora se enfoca para el juego ante Desamparados de San Juan por la 4° Fecha del Torneo Federal A.

Madryn tuvo un buen juego pero “El taladro” concretó con Pons

Una buena actuación pese a la caída, logró cumplir este miércoles el Club Social y Deportivo Madryn, en su encuentro por 16avos de Final de la Copa Argentina ante Banfield, en el encuentro jugado en el Estadio “Alfredo Beranger”.

Por 1 a 0 con gol de Luciano Pons, fue la victoria conseguida por “el Taladro” que presentó sus mejores cartas, ante “El Aurinegro”, que presentó un equipo “mix” entre los que vienen siendo iniciales como así también los que suelen ocupar un lugar en el banco de suplentes en los últimos encuentros del Federal A.

Ambos entrenadores optaron por formaciones con esquema de 4-3-3 para afrontar el cruce, en el que habituado a esta disposición táctica, Banfield fue levemente superior en el inicio a partir de las combinaciones entre los integrantes de las bandas.

De todas maneras, “El Depo” se abroqueló con firmeza en campo propio y cerró los caminos del conjunto dirigido por Javier Sanguinetti, que solamente logró avisar con un centro de Luciano Gómez que no pudo conectar Luciano Pons.

Completa la primera parte del plan, Deportivo Madryn afianzó su rendimiento desde el trabajo de Nicolás Sottile. Uno de los mediocampistas interiores fue elegido por Ricardo Pancaldo como el interlocutor de sus indicaciones, probó con un remate desde afuera del área que se estrelló en el cuerpo de Alexis Maldonado y generó la opción de mayor riesgo en la etapa inicial: un centro conectado en soledad por Julio Zúñiga con un cabezazo que salió desviado.

La pelota parada, vía predilecta ofensiva de Banfield, estuvo próxima a generarle rédito en el comienzo del complemento, ya que Giuliano Galoppo y Alejandro Cabrera desviaron sendos envíos de Martín Payero pero carecieron de la precisión necesaria para vulnerar la resistencia de Juan Marcelo Ojeda.

Sanguinetti buscó profundizar la intención ofensiva que caracterizó el andar de su equipo en el segundo tiempo y apostó por las entradas de Jesús Dátolo y Mauricio Cuero. El resultado sería inmediato ya que, si bien los ingresados no participaron de manera directa en la acción, el Taladro logró la apertura del marcador por intermedio de Pons, que conectó con una palomita el centro preciso de Luciano Gómez y quebró la monotonía en Temperley.

Franco Niell, Rodrigo Migone, Sebastián Jeldres (máximo anotador del equipo en el Torneo Federal con tres) y José Michelena. Pancaldo optó por cuatro futbolistas de neta tendencia ofensiva para modificar el rumbo del encuentro.

Deportivo Madryn concentró sus esfuerzos en envíos con forma de centro hacia un área que contó con la solvencia habitual de Mauricio Arboleda, atento para salir y atenazar los envíos.

Las expulsiones de Gómez y Niell le agregaron condimento a un cierre emotivo, pero, de todas maneras, “el Aurinegro” no encontró el camino para generar opciones de peligro y se consumió en intentos infructuosos que le impidieron prolongar su actuación de mayor relieve en la competencia.

Por el lado de Banfield, cortó la racha negativa de cuatro encuentros sin triunfos y accedió por quinta vez a los Octavos de Final, instancia en la que se medirá ante San Telmo.