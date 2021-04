Comodoro: vacunan a domicilio para personas con problemas de motricidad

Desde el Municipio se busca llegar a la totalidad de la población de riesgo y, en ese sentido, los profesionales comenzaron a trasladarse hacia los domicilios de las personas pertenecientes a la población objetivo que no pueden asistir a los vacunatorios, a fin de facilitarles el acceso a la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Este miércoles, en horas de la mañana, la Secretaría de Salud concretó la primera jornada de vacunación en domicilios, destinada a los adultos mayores con movilidad reducida o que se encuentran con internación domiciliaria.

La iniciativa, que se enmarca dentro de las acciones delineadas por la gestión del intendente Juan Pablo Luque en concordancia con el operativo nacional de vacunación y con el trabajo conjunto con el gobierno provincial, tiene como fin llegar a la totalidad de las personas de la ciudad con diferentes patologías y que se encuentren inmovilizados en sus domicilios para brindarles inmunidad y tranquilidad.

En referencia al trabajo previo para llevar adelante la inmunización en domicilios particulares, el secretario de Salud, Carlos Catalá, explicó que, inicialmente, “se trabajó con los listados de vacunación antigripal del año pasado. Se depuraron los mismos, constatamos que las personas sean mayores de 80 años, nos comunicamos telefónicamente para asegurarnos de que no habían sido vacunados y luego procedimos a intervenir sobre el territorio”.

En este sentido, agrego que “la idea es sostener este operativo en el tiempo, en caso de confirmar que se trata de personas con dificultades y que no cuentan con una familia que los pueda trasladar”.

Para finalizar, se informa a la comunidad que, si cuentan con familiares con problemas de motricidad o cursando internación domiciliaria que no hayan recibido la primera dosis contra el Covid-19, podrán registrarlos enviando un correo electrónico a [email protected].