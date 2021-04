Brigadistas nacionales advierten que el nuevo convenio sectorial les reduce el salario

El brigadista del Sistema Federal de Manejo del Fuego, Diego Vargas, se refirió al reclamo del sector por una categorización errónea dentro del nuevo convenio colectivo de trabajo sectorial, firmado este año.

En diálogo con AzM Radio, sostuvo que «el lunes vino gente de Recursos Humanos del Ministerio de Ambiente porque se hizo un convenio colectivo de trabajo sectorial para los combatientes y este es el inicio, ya que le faltan muchas cosas, pero dentro de todo, a los combatientes los encuadra bastante bien», aunque advirtió que «hay algunas funciones como, por ejemplo, la radio, los choferes y logísticos que, con este convenio, no los están sabiendo encuadrar del todo bien o no quieren hacerlo con un grado acorde a las funciones que cumplimos».

«Se olvidan o no quieren reconocernos»

Asimismo, Vargas especificó: «En el convenio se empieza con una (categoría) B0 que sería un combatiente inicial, y luego un Jefe de Brigada, a cargo de conducir las cuadrillas, que sería un B5. La mayoría de los combatientes están bien encasillados, lo que sucede es que en la parte técnico-operativa no saben dónde encuadrarla. El que menos tiene de trayectoria, tiene 18 o 19 años. No sé si se olvidan o no quieren reconocer las funciones que uno cumple. La Brigada fue creada en 1996 y desde allí a la fecha sufrimos este ‘manoseo’ de firmar un contrato y estar a la expectativa hasta último momento».

«No se entienden los argumentos»

«Fuimos hasta monotributistas y a partir de 2005 la situación pasó a mejorar, pasamos a ser Planta Transitoria dentro de Ambiente, luego pasamos a Seguridad y después volvimos a Ambiente, pero llega un momento en que uno no entiende. Cuando vino esta gente el lunes, nos dijo que no los pueden encuadrar en un determinado grado (o categoría), porque la Brigada Nacional ‘no existe como estructura’, entonces no sabemos qué tipo de funciones cumplíamos desde 1996 hasta la fecha; no se entienden los argumentos que ponen», explicó el brigadista.

Más de medio centenar de brigadistas

En total son 61 trabajadores los que abarca el convenio, «y de acuerdo al mismo, por decir un promedio, nos estarían reduciendo el sueldo entre un 20%, 25% y en algunos casos hasta un 30% de lo que veníamos cobrando el mes anterior; no solamente nos encasillan más sino que esperábamos que con este convenio se mejorara, pero nos hacen un descuento del sueldo de esos porcentajes», planteó Vargas.

«Nos molesta que diga que ‘no existe’ la Brigada»

Por otro lado, expuso que «a raíz del argumento que ellos esgrimen de que la Brigada ‘no existe como estructura’, nos encuadran dentro de la Regional Patagonia, que tiene asiento en Bariloche (Río Negro), y molesta que nos digan que la estructura ‘no existe’, ya que hay una ley que se creó en 2015, la 26.815, cuyo Artículo 25 hace constar que hay una Brigada Nacional con funciones».

«Están en total desconocimiento»

A su vez, Vargas mencionó que el miércoles «tuvimos una reunión con la mayoría del personal de la Brigada y se solicitó a los directivos de Recursos Humanos de Medio Ambiente, a nuestro director y a algún funcionario ministerial que tenga poder de decisión, que se acercaran a la Brigada para subsanar estos inconvenientes», añadiendo que las autoridades «están en total desconocimiento de la existencia y funciones de la Brigada y de lo que deberían abonarnos por cumplir la función que cumplimos».