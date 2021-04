Boca ganó en el debut y en la altura de La Paz

En el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021, se dieron importantes encuentros entre ellos, el triunfo de Boca Juniors frente a The Strongest de Bolivia en condición de visitante.

Al cierre de esta edición, se daba el debut de River Plate, en condición de visitante jugando ante Fluminense en Brasil. Asimismo, se medían Atlético Nacional – Universidad Católica y Junior ante Independiente Santa Fe.

Festejaron Boca y Palmeiras, empató Racing

Este miércoles, en la segunda jornada de la 1° Fecha de la Fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores, el Palmeiras, campeón defensor de la CONMEBOL Libertadores, se alzó con un triunfo en su debut en la edición 2021.

El equipo orientado por el portugués Abel Ferreira se impuso por 3-2 a Universitario en el cierre de la primera fecha del Grupo A.

Danilo Santos De Oliveira (19’ minutos), Raphael Veiga (52’) y Renan (90+5’) marcaron para el Palmeiras, mientras que Enzo Gutiérrez (65’, 68’ penal) se encargó de los goles crema.

Por la misma llave en Quito, Independiente del Valle y Defensa y Justicia se repartieron el botín al empatar 1-1.

En tanto, Boca Juniors que aspira a conseguir este 2021 su famosa y esperada “Séptima” Copa Libertadores, se apuntó una victoria histórica en La Paz (3.620 m de altitud), donde no ganaba desde 1970 (3-2 a Bolívar, fase de grupos).

Su víctima en esta ocasión fue The Strongest en la llave C con un 1-0, tanto de Sebastián Villa (7’).

En tanto, Rentistas, debutante en la CONMEBOL Libertadores, empató 1-1 con el Racing argentino: Salomón Rodríguez (42’) marcó para los locales, mientras que Juan Cáceres firmó el empate a los 89’.

Por su parte, Unión La Calera de local igualó 2-2 con Liga de Quito por el grupo G de la CONMEBOL Libertadores 2021. Los goles del local llegaron por intermedio de Andrés Vilches (18’;70’). En tanto, para el conjunto ecuatoriano marcó Vladimir Arce (51’;83’).

Otro ganador en la fecha inicial fue el paraguayo Cerro Porteño, que se llevó de Bucaramanga tres puntos valiosos al vencer 2-0 al colombiano América. Los tantos del ‘Ciclón paraguayo’ fueron anotados por Robert Osmar Morales (29’) y Ángel Cardozo (90’) para liderar el Grupo H.

Por la misma llave, Atlético Mineiro y Deportivo La Guaira empataron 1-1 en Caracas. Adrián Martínez (20) marcó para los locales, mientras que Matías Zaracho (65) lo hizo para el ‘Galo’.

Resultados del martes

Santos, finalista de la pasada edición, Nacional, Internacional, Vélez y Olimpia, campeones del torneo, dieron este martes un paso en falso en la apertura de la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores 2021.

Los brasileños del Santos, actuando en su estadio de Vila Belmiro, se vio sorprendido por el ecuatoriano Barcelona con una victoria de 2-0, gracias a los goles de Carlos Garcés (53’) y Pará (69’, en contra), en la apertura del Grupo C.

En el Grupo B, Always Ready de Bolivia y el venezolano Táchira se impusieron autoridad en casa ante dos colosos, el Internacional (2-0) y el Olimpia (3-2). Los goles del equipo boliviano fueron obra de Fernando Saucedo a los 53’ y de Carmelo Algarañaz a los 90+5’.

En Lima, el Sao Paulo, al mando del argentino Hernán Crespo, goleó 3-0 al Sporting Cristal en el Grupo E. Los goles del triunfo del tricolor paulista fueron anotados por Luan (17’), Martín Benítez (60’) y Eder (81’).

Flamengo, uno de los candidatos a luchar por el título, también pisó fuerte y nada menos que ante Vélez Sarsfield en Buenos Aires, donde se impuso por 3-2 en el Grupo G.

Lucas Janson (21’ y 53’) anotó los dos tantos de Vélez, mientras que Willian Arao (43’), Gabriel Barbosa (61’, de penal) y el uruguayo Giorgian de Arrascaeta (79’) convirtieron para el ‘Mengao’, en un duelo parejo y cambiante.

Por el mismo grupo, Argentinos Juniors, por su parte, celebró con una victoria 2-0 sobre el uruguayo Nacional su vuelta a la Libertadores después de 10 años. Gabriel Ávalos (25’) y Emanuel Herrera (88’) anotaron los goles para el triunfo de los ‘Bichos Colorados’ en el Grupo F, que completan Atlético Nacional de Colombia y la chilena Universidad Católica, rivales al cierre de esta edición jueves en Medellín.