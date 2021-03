Piden 16 años de prisión a hombre que abusó de su hermana durante una década

El fiscal de Puerto Madryn, Daniel Báez, solicitó 16 años de prisión para el condenado por abuso sexual gravemente ultrajante cometido contra su hermana menor de edad. La defensa pidió el mínimo, de 8. La próxima semana el Tribunal dará a conocer la sentencia.

El condenado, identificado con las siglas A.M., de 35 años, cometió los abusos entre 2010 y 2020. Actualmente se encuentra detenido por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por el vínculo y el aprovechamiento de la convivencia preexistente, en la modalidad de delito continuado”.

La víctima, actualmente de 27 años, declaró por primera vez ante el Tribunal integrado por las juezas Patricia Asaro, Yamila Flores y Marcela Pérez Bogado. “Va a ser difícil de transmitir. Hace 20 años empezó el peor día de mi vida. Le advertí a mi mamá y me decía que era por mirar películas de terror. Me la pasaba en la calle, porque no quería volver a mi casa. Te hacen ver que como es en la familia está todo bien. Y uno es niño y no sabe que no está bien”, declaró la joven durante los alegatos de “cesura de pena”.

Fue su primera declaración ante el Tribunal, ya que en el debate lo hizo mediante Cámara Gesell. “Hoy en día me cuesta mucho todo. Yo no espero nada de este juicio, no espero nada de nadie, porque no me quiero decepcionar. A mí no me queda otra que esperar que ustedes, que son los que tienen la justicia en su mano, solo esperar que hagan justicia”, relató.

En sus alegatos, el fiscal Daniel Báez solicitó 16 años de cárcel para el condenado. “No encuentro mayores atenuantes que el hecho de no poseer antecedentes condenatorios”, sostuvo Báez, quien calificó que “el accionar de su hermano, persona de confianza en el seno familiar, no pudo ser comprendida por la niña de 7 años, quien –según relatara en su declaración- recién pudo entender lo que pasaba mucho más adelante”.

Finalmente, el abogado defensor particular, Néstor Coronel, solicitó el mínimo de pena previsto, de 8 años de prisión. El Tribunal dará a conocer su veredicto el lunes 29 a las 12.30 horas. Afuera de Tribunales un numeroso grupo de amigos y asociaciones se manifestaron reclamando Justicia.