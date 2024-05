Diana Mondino volvió de China sin la renovación del swap

Sin anuncios terminó la gira del Gobierno por China. En medio de movimientos erráticos, Diana Mondino busca imprimirle un giro pragmático a la política exterior. El presidente del Banco Central Santiago Bausili integró la comitiva pero no pudo confirmar la extensión del tramo del swap que vence en junio. En un guiño a la continuidad de las obras de las represas patagónicas, la Cancillería ahora dice que “los contratos se respetan”. Un grupo de empresarios chinos pagó más de u$s 4.000 por un foro para escuchar a Mondino pero la funcionaria los dejó plantados.Las excentricidades del caso dificultan la comprensión del fenómeno. La reunión de José Luis Espert con representantes diplomáticos de Taiwán en horas en que la comitiva argentina viajaba a China: ¿Fue una provocación o fue un error no forzado? Las mismas preguntas aplican a las poco felices expresiones de la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la apariencia física de los ciudadanos orientales en el centro de observación de Neuquén.

En cualquier caso, el Gobierno ensayó en los últimos días un giro pragmático. Embarcó al presidente del Banco Central Santiago Bausili y al viceministro de Economía Pablo Quirno a la misión swap. Cómo reveló Ámbito, en junio comienza a vencer un tramo del intercambio de monedas que la administración anterior usó para pagar importaciones. Son unos u$s 5.000 millones que hay que pagar si no se consigue un roll over.

Bausili se reunió con su par, el presidente del Banco Popular, pero no hubo anuncios. Mala señal. Consultado por Clarín sobre si se pagará la deuda con China, Quirno contestó: “Sí, o sea”. Esta es la transcripción de la que luego nadie en Economía se ocupó de agregar aclaración alguna.

Desde el Banco Central detallaron a Ámbito que, durante las reuniones con funcionarios chinos, “se establecieron los equipos técnicos que van a mantener el diálogo sobre los próximos pasos”. Fuentes oficiales aclararon que es una etapa de negociación directa que encabezarán “funcionarios con experiencia”. Difícil que esa descripción encuadre a los últimos pasos de Mondino, que quedaría a un costado en este caso.

En la diplomacia hay escepticismo sobre un final feliz para la misión swap y en el equipo económico, cautela. Desde el peronismo creen que en sus planes Caputo “contabiliza los yuanes de China pero no los va a tener”.