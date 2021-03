Madryn: Instalan tendido eléctrico subterráneo en arteria de la zona céntrica

Esta mañana, personal técnico de Servicoop avanzó con la instalación del tendido eléctrico subterráneo, sobre la arteria Mitre. «Está red de baja tensión alimentará a la zona céntrica de la ciudad, logrando una vez finalizada la obra, que se retire la estación aérea ubicada en la intersección de las calles Mitre y Sarmiento», indicaron desde la Cooperativa de la ciudad del Golfo.

La inversión en infraestructura subterránea «tiene un costo más elevado que la convencional, pero aporta mayor seguridad y estabilidad al sistema, ya que no se encuentra expuesta a condiciones climáticas adversas, cómo la acción del viento y las variaciones extremas de temperatura, además no se ve afectada por accidentes o roturas provocadas por vehículos de gran porte, lo cual es muy frecuente. Otro de los beneficios es que al momento de realizar tareas de mantenimiento, no afecta el tránsito vehicular ni peatonal», apuntaron desde la entidad.