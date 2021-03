Maderna firmó un nuevo convenio de prácticas profesionalizantes para jóvenes

El intendente Adrián Maderna encabezó este viernes el acto de relanzamiento del programa de prácticas profesionalizantes, mediante la rúbrica de un nuevo convenio de capacitación e inserción laboral con cinco empresas locales para brindar oportunidad a otros 20 jóvenes de la ciudad, que se suman a los cien que ya están realizando las pasantías.

De este modo se ofrece la posibilidad de sumar experiencia mediante la capacitación y formación en entidades privadas apuntando a la posterior inserción laboral.

El lanzamiento se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Astronómico Trelew con la participación, junto al intendente Adrián Maderna, del Coordinador General de la Agencia de Desarrollo Productivo y Economía Social, Hugo Schvemmer; el Secretario de Desarrollo Social, Héctor Castillo; el Secretario de Gobierno, Federico Ruffa; y el Coordinador de Empleo Social, Claudio Paredes.

Generar empleo

Al momento de hacer uso de la palabra, Maderna puntualizó que “es importante destacar que en momentos difíciles hay un municipio presente acompañando principalmente a los jóvenes”. Y señaló que si bien “muchas veces se asocia a las personas que perciben una beca o un plan con gente que no quiere cumplir sus horas o no quiere progresar, podemos dar fe justamente de todo lo contrario. Están en búsqueda de oportunidades. Por eso también hay que destacar el compromiso social de las empresas que rubrican este convenio, contemplando a cien personas en esta primera etapa”.

En este sentido, al analizar la situación laboral de la ciudad, expresó: “Si fuera tan fácil generar trabajo de un día para otro, quizás el mundo caminaría diferente. Hoy generar trabajo implica trabajar con un modelo de apoyo hacia el sector privado, sin demagogias. Y qué mejor que hacerlo con empresas que les dan la posibilidad a los jóvenes de sumar sus primeras experiencias laborales”.

Revertir el presente complejo

Por su parte, Hugo Schvemmer, titular de la Agencia de Desarrollo Productivo y Economía Social, manifestó: “Hace un poco más de un año comenzamos con este programa, fundamentalmente por la situación laboral que presenta la ciudad. Y uno de los sectores más castigados son los jóvenes. Este programa tiene este sentido de poder realizar capacitaciones y contar con experiencias laborales. Por suerte, formamos parte de una gestión que intenta cambiar la realidad de un modelo capitalista que presupone que una cantidad determinada de personas no tendrán oportunidades laborales. Y venimos girando una rueda lentamente, detuvimos los despidos, y gracias a la decisión política del intendente Maderna empezamos a revertir esa situación tan compleja”.

Inserción laboral

Finalmente, Claudio Paredes, responsable del área de Empleo municipal, subrayó: “Es una alegría enorme poder contar con esta posibilidad para los becarios y para los empresarios. Muchas veces se ha defenestrado a la gente que tiene una beca o un plan, pero no se les ofrece soluciones. Con la gestión del intendente Adrián Maderna se brinda una oportunidad de inserción laboral para poder dejar esa beca y seguir progresando”.

Las empresas que firmaron el convenio fueron “Mutual Patagonia Sur”, a través de la Sra. Erica Evans; “Soltex”, a través de Raúl Ramírez; “Limpieza Online”, por intermedio de Rodolfo Álvarez; “AOS”, a través de Juan Manuel Sosa; y “Serajuana”, por intermedio de Juan González.

Beca municipal

El programa está orientado a jóvenes a partir de los 18 años, y el plazo de capacitación se extiende por el término de seis meses, con opción de prorrogarse por otro periodo similar de acuerdo a los informes de la empresa. Quienes accedan obtendrán una ayuda económica de diez mil pesos por parte de los empresarios, un seguro, así como una beca municipal, por el tiempo que dure la capacitación. Deberán cumplimentar 20 horas semanales y participar de manera obligatoria con el 85% de asistencia y regular en las actividades formativas.

Muchas expectativas

Juan Manuel Sosa, director de la clínica AOS, se mostró satisfecho con la posibilidad de brindar una nueva posibilidad de capacitación a otros jóvenes de la ciudad, y también anunció la incorporación definitiva de una de las personas que ya cumplieron con la primera instancia de capacitación. “Estamos muy contentos y con expectativas de poder capacitar y formar nuevas personas para dar posibilidades de empleo, así como anunciar la incorporación definitiva de un joven al staff de la clínica”, destacó.

Experiencia laboral

Agustín Amante es uno de los jóvenes que se ha sumado al equipo de trabajo de la clínica odontológica AOS, tras cumplimentar con el primer período de capacitación laboral. “A decir verdad lo tomé como una temporada de trabajo en un lugar nuevo sumando una capacitación para sumar al curriculum. El lugar me pareció con muy buenas bases y proyectos interesantes. Me instó también a decidirme a retomar mis estudios de odontología. Y es una alegría enorme poder quedar definitivo. No me lo esperaba. Una satisfacción enorme”.