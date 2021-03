La otra hipótesis de los incendios

Si bien la intencionalidad fue la primera hipótesis de los recientes incendios en la Comarca Andina, por estas horas se estaría analizando la probabilidad de que al menos alguno de los focos haya sido el resultado de la falta de mantenimiento de las líneas del tendido eléctrico.

Según trascendió, se habría detectado que al menos dos focos, habrían iniciado justo debajo de unas líneas que estaban muy enmarañadas con el follaje de los árboles. La teoría no parece del todo descabellada, porque hasta el momento, el fiscal que entiende en la causa no habría podido dar con un solo indicio que sustente la hipótesis del fuego intencional a excepción de la simultaneidad de los focos ígneos en puntos distantes.

Consultado por AzM Radio, el jefe de Bomberos de la localidad de El Hoyo, Joaquín Aguilera, remarcó que la causa está siendo investigada, al tiempo que reconoció que, desde hace algún tiempo, se han producido varias intervenciones en incendios asociados a la falta de mantenimiento de las líneas del servicio eléctrico, que fueron sofocados rápidamente. La cuestión ya había sido denunciada tiempo atrás por vecinos de la localidad en ocasión de una seguidilla de cortes de energía eléctrica en distintas localidades de la Comarca Andina, como El Hoyo y Lago Puelo.

Si bien la causa de los incendios sigue siendo materia de investigación judicial, no se descarta una nueva hipótesis, dado los recientes reclamos de los trabajadores de Servicios Públicos de la Provincia, acerca de la falta de recursos para realizar una adecuada tarea de mantenimiento del servicio eléctrico en la zona de desastre.