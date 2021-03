Grabois dijo que los petroleros “se gastan toda la guita en falopa”

El dirigente de Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, lanzó una reflexión que desató el enojo de los trabajadores petroleros, al señalar que en ese sector un obrero «gana un montón de guita y se gastan todo en falopa, se enferman y se cagan muriendo».

Grabois almorzó con dirigentes sociales. Allí, en declaraciones a AzM Radio (Azulmedia2020 en Facebook), habló de «una ecología integral que no es el ecologismo liberal berreta» y dijo que viene «predicando un poco por la Patagonia que eso es una porquería», en referencia a la minería.

«Esto no resuelve el problema, como tampoco lo hace el petróleo. Hay un montón de gente que va quince días a trabajar solo, gana un montón de guita, se la gastan en falopa y se cagan muriendo, y no queda nada en la ciudad», dijo el dirigente ultra kirchnerista.

Las palabras de Grabois causaron malestar en Chubut, en donde la actividad petrolera es uno de los pilares de la economía de la provincia.

Grabois se encuentra en la Patagonia «predicando» que la minería a cielo abierto «es una porquería». Y añadió: “En estos días se están definiendo temas importantes y entonces tenemos una misión”. Al respecto contó que había hablado con el intendente de Trelew, Adrián Maderna, pero señaló que no iba a contar “demasiado”. “Como que me están grabando”, ironizó al mirar a las cámaras que seguían su discurso.

Ante las fuertes reacciones, Grabois debió salir a pedir disculpas, aunque cargó contra «las tergiversaciones de los lobbistas de las multinacionales petroleras y mineras y los medios cómplices”. “Si algún laburante se sintió ofendido le pido humildemente perdón», tuiteó el dirigente.

Repudio

El viceintendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, repudió que «de manera centralista y desinformada este señor subestima historia, pueblo y el trabajo de Chubut» y remarcó que «es una vergüenza que hable así de los petroleros, trabajadores hoy y siempre».

Por su parte, el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila, lo cruzó: «Habla porquerías, fue traído por un grupo político que solo quiere hacer política, es un ignorante y va a seguir siéndolo».