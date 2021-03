En 30 años, una de cada cuatro personas perderá la audición

Una de cada cuatro personas en el mundo, casi 2500 millones, vivirá con algún nivel de pérdida auditiva para 2050, adviertió el primer Informe Mundial sobre la Audición publicado por la Organización Mundial de la Salud.

Muchas causas que conducen a la pérdida auditiva son prevenibles, pero a menudo no se incluyen los exámenes de oído en los planes de salud básicos, y en países de bajos ingresos las personas no tienen acceso a profesionales, aunque tengan molestias.

Además, más de mil millones de adolescentes y adultos jóvenes corren el riesgo de sufrir una pérdida auditiva irreversible debido a las prácticas habituales de escuchar música a un volumen alto y durante un tiempo prolongado.

De los afectados, al menos 700 millones necesitarán acceso a atención auditiva y otros servicios de rehabilitación a menos que se tomen medidas, advierte el documento, presentado antes del Día Mundial de la Audición que se celebra el 3 de marzo.

Falta de información

Actualmente, unos 430 millones de personas sufren de algún tipo de pérdida auditiva que requiere rehabilitación. De acuerdo con el informe, la falta de información precisa y las actitudes estigmatizantes hacia las enfermedades del oído y la pérdida auditiva a menudo limitan el acceso de las personas a la atención para estas afecciones.

Incluso entre los proveedores de atención médica, a menudo hay una escasez de conocimientos sobre la prevención, la identificación temprana y el manejo de la pérdida auditiva y las enfermedades del oído, lo que dificulta su capacidad para brindar la atención requerida.

Además, en la mayoría de los países, la atención de los oídos y la audición aún no está integrada en los sistemas nacionales de salud y el acceso a estos servicios es un desafío para las personas que lo necesitan. Asimismo, el acceso a la atención auditiva y auditiva está mal medido y documentado, y el sistema de información sanitaria carece de indicadores relevantes.

Entre los países de bajos ingresos, alrededor del 78% tiene menos de un especialista en oído, nariz y garganta por millón de habitantes; el 93% tiene menos de un audiólogo por millón; solo el 17% tiene uno o más logopedas por millón; y el 50% tiene uno o más maestros para sordos por millón. Los expertos explican que esta brecha se puede cerrar mediante la integración de la atención del oído y la audición en la atención primaria de salud mediante estrategias como el intercambio de tareas y la capacitación.

El informe destaca que incluso en países con proporciones relativamente elevadas de profesionales de la audición y el oído, existe una distribución desigual de los especialistas. Esto no solo plantea desafíos para las personas que necesitan atención, sino que también impone demandas irrazonables a los centros que brindan estos servicios.

Una enfermedad prevenible

En los niños, casi el 60% de la pérdida auditiva se puede prevenir mediante medidas como la inmunización para la prevención de la rubéola y la meningitis, la mejora de la atención materna y neonatal y la detección y el tratamiento temprano de la otitis media, enfermedades inflamatorias del oído medio. En los adultos, el control del ruido y la vigilancia de los medicamentos ototóxicos junto con una buena higiene del oído pueden ayudar a mantener una buena audición y reducir la posibilidad de pérdida auditiva.

La identificación es el primer paso para abordar la pérdida auditiva y las enfermedades relacionadas con el oído. El examen clínico en puntos estratégicos de la vida garantiza que cualquier pérdida de audición y enfermedades del oído puedan identificarse lo antes posible.

Los avances tecnológicos recientes, que incluyen herramientas precisas y fáciles de usar, pueden identificar enfermedades del oído y pérdida de audición a cualquier edad, en entornos clínicos o comunitarios, y con capacitación y recursos limitados. El diagnóstico puede tener lugar incluso en situaciones desafiantes como las de la pandemia de COVID-19 y las de las personas que viven en áreas desatendidas y remotas del mundo.

Una atención oportuna es fundamental

Una vez diagnosticado algún problema, la intervención temprana es clave. El tratamiento médico y quirúrgico puede curar la mayoría de las enfermedades del oído y potencialmente revertir la pérdida auditiva asociada. Sin embargo, cuando la pérdida auditiva es irreversible, la rehabilitación puede garantizar que los afectados eviten las consecuencias adversas de la pérdida auditiva. Hay una variedad de opciones efectivas disponibles.

La tecnología de la audición, como los audífonos y los implantes cocleares, cuando se acompaña de servicios de apoyo adecuados y terapia de rehabilitación es eficaz y rentable y puede beneficiar tanto a los niños como a los adultos.

El informe señala que el uso de la lengua de signos y otros medios de sustitución sensorial, como la lectura del habla, son opciones importantes para muchas personas sordas. La tecnología y los servicios de asistencia auditiva, como los subtítulos y la interpretación del lenguaje de señas, pueden mejorar aún más el acceso a la comunicación y la educación para las personas con pérdida auditiva.

Se necesita mayor inversión

Para la OMS, el número de personas que viven con pérdidas auditivas no tratadas y enfermedades del oído es “inaceptable”.

La pérdida de audición no tratada tiene consecuencias para las comunidades de todo el mundo y cuesta a los gobiernos 980.000 millones de dólares anuales. Las intervenciones para prevenir, identificar y abordar la pérdida auditiva son rentables y pueden aportar grandes beneficios a las personas.

El informe subraya la necesidad de intensificar rápidamente los esfuerzos para prevenir y abordar la pérdida auditiva mediante la inversión y la ampliación del acceso a los servicios de atención auditiva, asegurando que se ha demostrado que la inversión en este tipo de servicios es rentable: la OMS calcula que los gobiernos pueden esperar un retorno de casi 16 dólares por cada dólar invertido.

“Para garantizar que el beneficio de estos avances y soluciones tecnológicos sea accesible de manera equitativa para todos, los países deben adoptar un enfoque integrado centrado en las personas”, afirma el Doctor Bente Mikkelsen, director del Departamento de Enfermedades No Transmisibles de la OMS.

“La integración de las intervenciones de atención auditiva y auditiva dentro de los planes nacionales de salud y su prestación a través de sistemas de salud fortalecidos, como parte de la cobertura de salud universal, es esencial para satisfacer las necesidades de las personas que corren el riesgo de tener pérdida auditiva o que viven con ella”, agregó.

Otros datos importantes

– A nivel mundial, 1500 millones de personas viven con algunos grados de pérdida auditiva, de los cuales alrededor de 430 millones de personas requieren servicios de rehabilitación para su pérdida auditiva

– La pérdida de audición puede deberse a causas genéticas, complicaciones al nacer, ciertas enfermedades infecciosas, infecciones crónicas del oído, exposición a sonidos fuertes, uso de medicamentos ototóxicos y envejecimiento

– Más de mil millones de adultos jóvenes corren el riesgo de sufrir una pérdida auditiva permanente y evitable debido a prácticas auditivas poco seguras

– De aquellos que podrían beneficiarse con el uso de un audífono, solo el 17% realmente lo usa. La brecha es constantemente alta en todas las partes del mundo, oscilando entre el 74% y el 90% en todos los niveles de ingreso

– Se necesita una inversión adicional anual de menos de 1,4 dólares por persona para ampliar los servicios de atención auditiva a nivel mundial