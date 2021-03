Contando los días para el Polo Beach

El fin de semana de los días 20 y 21 de marzo, se realizará en la Bajada N°1 del Boulevard Brown, se disputará la Copa “Antonio Torrejón” de Polo Beach.

Cuatro equipos, con polistas profesionales serán los que disputarán el evento que a la vez, contará con actividades sociales y culturales.

Dos jornadas de un novedoso evento en Madryn

El Parador N°1 será escenario el fin de semana de los días 20 y 21 de marzo venideros, de la Copa “Antonio Torrejón” de Beach Polo, a disputarse por primera vez en la ciudad de Puerto Madryn.

El certamen, cuenta con la organización de Leandro Gioielli y Alejandro Ferro, acompañado por la Municipalidad de Puerto Madryn que acompañan el desarrollo del evento.

Vale destacar que la organización, indica que el objetivo primordial del torneo es fomentar y promover deporte, cultura, educación, conciencia social y turismo.

El certamen de Beach Polo, constará de 4 equipos en competencia, conformado por deportistas profesionales y jugadores amateurs.

El formato del torneo será el siguiente: sábado 20 de marzo contará con dos partidos, protagonizados por Equipo A vs Equipo B y Equipo C vs Equipo D.

El domingo, en tanto, jugarán por la Copa “Antonio Torrejón” los ganadores de partido 1 y 2; mientras que por la Copa “Desafío” jugarán los perdedores de partido 1 y 2.

Una vez finalizado el segundo partido del domingo se procederá a la entrega de premios y copas.

En charla con El Diario WEB, Gioielli indicó que “estamos a una semana, ultimando detalles”, destacando la presencia de medios de comunicación de alcance internacional al decir que “viene ESPN Polo, Polo Line”.

Asimismo, el organizador sumó que “varios polistas profesionales”, entre quienes se encuentra el popular cantante de la banda ´Agapornis´, Juan Pérsico, que además de ser músico, es un conocido jugador de polo que participa del Tour Argentino de Polo.

Entre las actividades musicales de las que se podrá disfrutar, se encuentra la presentación de Sofía Marcee, que estará encargada de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino a darse en la inauguración del Torneo.

Los equipos participantes de este Beach Polo, serán los llamados “Argentina, el otro será RUS, Escorihuela Gascón y el otro Chivas Regal. Los equipos serán de cuatro jugadores. Incluso habrá suplentes”.

Diversas actividades culturales y sociales

Este evento, estará acompañado también por diversas actividades, como ser las artísticas: participarán agrupaciones gauchas de la ciudad quienes serán los abanderados en la inauguración del torneo.

Durante el evento una artista plástica estará desarrollando sobre un fieltro de dimensiones a convenir, un retrato de los jugadores y equinos en situación de juego ambientado, además en el paisaje donde se desarrollará. Esta obra, una vez culminado el torneo se subastará para fines benéficos; a continuación se desarrollará un evento de cierre con música y stands de gastronomía.

La organización con los jugadores, basarán el evento en la promoción y fomento del trabajo en equipo. El polo tiene como principio el compañerismo y el cuidado de los animales en todos sus aspectos. Se inculcará sobre el arduo trabajo de la construcción de un caballo de polo desde que nace hasta que comienzan su vida deportiva. Su cuidado, mantenimiento y relación mutua con el humano.

Para eso la organización contará con un caballo de tamaño real con todo su equipamiento deportivo el cual se utilizara para que los espectadores puedan tener la posibilidad de sentirse un jugador y taquear a un arco ubicado a 20 yardas. También habrá una clínica con un referente de la Asociación Argentina de Polo explicando la técnica del swing.

Durante el evento deportivo habrá un relator explicando las reglas y momentos del partido. Esto agilizará al espectador para entender las reglas de juego y así poder disfrutar los encuentros.

El evento será de entrada libre y gratuita. Se buscará el aporte de los espectadores con un alimento no perecedero o insumos para ser entregados al Hospital Andrés Isola. Asimismo, se recibirán donaciones para ser enviadas a las ciudades cordilleranas afectadas por los incendios de los últimos días.

Con lo recaudado de la subasta del fieltro, donado por la artista plástica Paula Caucigh, se comprara una silla de ruedas anfibia para playa para personas discapacitadas que será donada al cuerpo de guardavidas de la ciudad.

Los protocolos sanitarios estarán regulados por personal de la Municipalidad de Puerto Madryn.