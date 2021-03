Coné Díaz: «Maderna tiene todos los pergaminos para ser candidato»

El congresal nacional del Partido Justicialista (PJ), Miguel «Coné» Díaz, habló con El Diario sobre la interna del peronismo en la provincia y las posibles candidaturas a la senaduría por Chubut. «Ayer hablaba con varios compañeros y me decían que hasta ahora nadie salió a respaldar la candidatura de Linares, por eso me parece que la amplia mayoría entiende cuál es el escenario complejo que tiene este proceso de elecciones donde solo en ocho provincias se van a elegir senadores».

El dirigente opinó que la candidatura de Linares «tiene solamente un lanzamiento unipersonal pero no tiene ninguno de los condimentos para llegar a un triunfo», dijo Díaz, quien agregó que uno de esos condimentos tienen que ver con que «tiene que salir de una mesa de consenso, de Linares no se conoce con quién está, cuál es su equipo de trabajo».

Ganadores

En este contexto, «Coné» Díaz indicó que «si me apuran, yo pondría encabezando la lista de senadores a compañeros que hayan ganado en su territorio, a la gente hay que mostrarle que quien encabeza ganó. Me parece que Maderna tiene todos los pergaminos porque todas las elecciones que jugó, las ganó. Hay compañeros que son ganadores territoriales, como es el caso de Sastre en Puerto Madryn, entonces hay pocos nombres que garanticen consenso. Y la función del presidente del partido es negociar con los distintos espacios y también negociar con otros partidos políticos para conformar un frente electoral».

Desensillar

Además, Díaz advirtió que «es incompatible ser presidente del Partido Justicialista y querer ser candidato a senador, porque la función del presidente del partido es hablar con todos los sectores para formar una lista de consenso. Nosotros necesitamos un presidente que desensille y hable con todos aquéllos que tienen aspiraciones para evitar que pase lo de las últimas elecciones, con siete u ocho candidatos».

Único responsable

Como si fuera poco, el congresal del PJ también apuntó a Carlos Linares como el responsable de la fractura del bloque en la Legislatura Provincial: «Esto lo han manifestado los propios compañeros que se separaron del PJ, antes teníamos un bloque y ahora son tres. Los diputados están perdiendo mucho poder de negociación en la Legislatura y esto tiene como único responsable al presidente del partido».