Chubut: La presencialidad es de 16 horas mensuales por alumno

Tímidamente comienza a dictarse clases presenciales en las escuelas de Chubut. Esta semana hubo un leve incremento en la presencialidad que, según afirman desde la ATECh, alcanza al 23 por ciento. De acuerdo a datos relevados por El Diario, los alumnos que asisten a clase, lo hacen dos horas por día, cuatro días por semana y semana por medio, eso arroja un resultado de 16 horas mensuales por alumno. Así se desprende de los protocolos establecidos, tomando como parámetro que no puede haber más de 15 alumnos por aula en el caso de nivel primario, y se estima un promedio de 30 alumnos por curso en la mayoría de las escuelas. Los testimonios recogidos por AzM Radio, ratifican los datos analizados.

Padres y maestros consultados acerca del reinicio de las clases, coincidieron en señalar que las clases virtuales resultan ineficientes por la falta de conectividad, y advierten que las presenciales resultan escasas para la demanda de los estudiantes que prácticamente perdieron el año anterior producto de la pandemia.

En el caso de las familias de los estudiantes, también se adhiere el reclamo de que muchos casi no tuvieron clases en años anteriores como resultado de los paros docentes, por lo que han debido apelar a clases particulares como metodología corriente.

Testimonios

En diálogo con AzM Radio, la madre de un estudiante de la Escuela 138 de Trelew calificó como “un alivio” el primer día de presencialidad de su hijo, aunque reconoció que resulta insuficiente dado que el régimen es de “una semana clases y la otra no, los chicos cursan 2 horas de lunes a jueves, de 8 de la mañana a 9:45”.

Consultada sobre las clases virtuales en pandemia, afirmó: “fue terrible, eran fotocopias que a veces no se las corregían; fue a maestra particular para no atrasarse tanto”.

Romina, otra madre de un estudiante de cuarto año, fue contundente, “son dos horas por día. Debería ser un poco más equitativo, para uno no es igualitaria la cuestión; hay sectores donde se amontonan adultos que contagian muchísimo más que los menores”, advirtió al remarcar que los padres, “cien veces preferimos presencial, los nenes no son un factor de riesgo como los adultos que son los que más transmiten”.

La vecina valletana recordó un hecho que ocurrió el fin de semana y provocó malestar, “se vio un amontonamiento en La Rural, una locura; me pregunto si la educación tiene que ser así; lo principal es la educación y luego viene todo lo demás”, apuntó de manera contundente, añadiendo que “no hay control, simplemente hay que salir a ver los amontonamientos”.

Romina no escatimó en su reclamo, “los chicos son los que pagan las consecuencias de esta locura, el año pasado pararon las escuelas y ahora quieren hacer todo a último momento; no es así. Mi hijo tuvo maestra particular todo el año pasado; y los docentes, más allá de que cobren tarde, cobran, tienen un sueldo, pero los nenes nunca recuperarán el año perdido ni el anterior, mientras que el nivel educativo provincial es un desastre”.

“Estudien a no estudien, no repiten; hay nenes que no hicieron nada todo el año y pasan igual”, sostuvo esta madre, quien reconoció además que resulta un gasto en materia económica y logística, “llevar y traer a los chicos por dos horas y después, pagar una maestra particular; por eso digo que el docente cobra todo el sueldo, tarde o temprano, pero los alumnos no recuperan”.

Estos testimonios son solo un ejemplo de los muchos que llegan a través de las redes sociales a la redacción de El Diario, los mensajes que envían los televidentes de Canal 9 de Comodoro Rivadavia y los múltiples reclamos de los padres organizados a través de sendas entrevistas con AzM Radio.

El hilo conductor de todos los testimonios es que la presencialidad resulta escasa y la conectividad para las clases virtuales es ineficiente.