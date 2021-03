Candela Sandoval entre Puerto Madryn y la Selección

El pasado fin de semana, visitó su ciudad la joven gimnasta madrynense Candela Sandoval, quien ya está radicada en Buenos Aires entrenándose en el Club Ciudad y en el CENARD con la Selección Argentina de Gimnasia Rítmica.

En dialogo con la formada en el Deportivo Madryn, compartió su alegría por ser parte de un equipo nacional y por cómo se plantea su crecimiento personal y profesional.

“Cande” cuenta su experiencia de Selección

El Diario WEB visitó el pasado sábado, los entrenamientos del equipo de Gimnasia Rítmica del Club Social y Deportivo Madryn, que contó con la visita especial de su representante en la Selección Argentina, Candela Sandoval.

La joven, visitó por algunos días la ciudad portuaria junto a su familia y aprovechó la ocasión para continuar entrenándose con sus ahora ex compañeras del “Aurinegro” y bajo el mando de su madre y entrenadora, Florencia Falcón.

En charla con este medio, Candela indicó con emoción que “es hermosa la sensación, es más lindo de lo que yo esperaba. Entrenar en el CENARD con la Selección Argentina y además hacer lo que siempre quise hacer, que es estudiar Profesorado de Educación Física. Así que estoy re contenta”.

En cuanto a cómo se dio su convocatoria al conjunto nacional, comentó que “todos los años, marzo y abril se hace un Selectivo donde participan todas las gimnastas que consideran que están aptas para estar en la Selección Nacional. En este participaron entre unas 40 y 45. Quedan las primeas diez de cada categoría y los mejores tres conjuntos Seleccionados en el equipo Argentino. Solo fueron las categorías Juveniles y Mayores. En Infantiles y PreInfamtiles tendrán su Selectivo en Buenos Aires”.

Consultada por sus sensaciones al ser confirmada en “la celeste y blanca”, Sandoval se sinceró al decir que “fui como una experiencia mas. Las ganas de estar en un grupo elite estaban pero no me imaginé que iba a estar entre las primeras diez. Cuando me lo dijeron no lo podía creer. Me lo dijeron varias veces porque pensé que era un chiste. Yo estaba anonadada, no lo podía creer”.

Además de lo importante que es su logro de estar en la Selección, esto se destaca ya que “es el primer año que hay una deportista de Chubut” en el equipo argentino, que también en esta oportunidad tiene deportistas de distintos puntos del país tal como cuenta Candela: “hay muchas de Buenos Aires y Córdoba, pero hay de Rosario, San Luis, Misiones. Estamos bastante distribuidas”.

Sobre sus entrenamientos, Sandoval contó que “este año todavía no entrené en el CENARD en sí, pero si estuve ahí haciendo capacitaciones. Es hermosa la experiencia. Te cruzas a deportistas que están en selecciones y es muy lindo. Una vez estaba esperando que salgan los de pelota paleta con quienes compartimos el gimnasio. En el camino al mismo, pasamos por la cancha de hockey y estaban ´las Leonas´. Fue muy emocionante”.

Más aun sobre su performance, Candela aseguró que “no cambia lo que yo siento al hacer gimnasia. Pero entreno con deportistas del más alto nivel. Al estar en una provincia de Buenos Aires donde el nivel es más alto, es muy distintos. La constancia y la disciplina en mí, siguen siendo la misma”.

“Estar en la Selección Argentina es un gran logro para mí. Ojala que sirva de cara al futuro para que sean más las de Selección de la provincia” , dijo con gran responsabilidad y optimismo de que muchas chubutenses sigan su camino.

El Club Ciudad es la institución que la alberga desde este 2021, cuando decidió mudarse para comenzar una carrera universitaria, la de Profesorado de Educación Física. Con respecto a su nueva institución deportiva, explicó que “mi entrenadora es ucraniana. Habla bien español. Pero es increíble, tiene un montón de conocimiento que en Argentina no tenemos muy incorporados. No solo para mi carrera como gimnastas, sino también para lo que quiero hacer que es ser entrenadora de gimnasia”.

Por último, en cuanto a sus inmediatos objetivos, expresó que “en mayo tengo un Selectivo, en mayo, en Buenos Aires. A fines de años será un Sudamericano en Misiones, me encantaría participar”.

“Sueño con seguir creciendo y mejorando cada día para ser cada vez mejor gimnasta”, culminó Candela Sandoval, la madrynense que forma parte de la Selección Argentina de Gimnasia Rítmica.