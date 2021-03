Campazzo fue elegido para el partido de novatos del All Star Game de la NBA

A pesar de no jugar en los últimos dos partidos de los Denver Nuggets por haber ingresado en el protocolo de seguridad de la NBA, Facundo Campazzo volvió a ser noticia. Esta vez porque fue elegido como uno de los 10 representantes del equipo que tiene a los mejores jugadores del resto del mundo para disputar el ya clásico encuentro contra el conjunto de los Estados Unidos durante el fin de semana del Juego de las Estrellas. “Estoy muy contento y orgulloso por la nominación. ¡Qué lástima que no se juegue!”, escribió el armador en su cuenta de Twitter.

Conocido como Rising Stars Challenge, el partido enfrenta a los mejores novatos de la temporada contra los jugadores más destacados que estén en su segundo año de la NBA. En esta ocasión, debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus, la directiva de la mejor liga de básquet del mundo decidió cambiar el tradicional formato del All Star Weekend y todos los eventos se realizarán el mismo domingo, día en el que se disputará el encuentro entre los mejores basquetbolistas del mundo en el estadio State Farm de Atlanta.

A diferencia de lo que sucederá con el concurso de habilidades, el torneo de triples y la competencia de volcadas, el juego entre el equipo USA contra el Mundo fue cancelado. Más allá de dicha decisión, la NBA igual realizó la nominación de los jugadores para destacar el presente de cada uno de los jugadores elegidos por los entrenadores asistentes de las franquicias. Y entre esas 20 jóvenes estrellas está el nombre de Campazzo.

Así lo definió el sitio de la NBA: “La incorporación de un artista de pases de renombre mundial a una de las ofensivas más entretenidas de la liga ha sido tan satisfactoria como se anuncia. El novato argentino de 29 años ha tenido un impacto instantáneo desde el banco”.

El ex jugador de Peñarol es el cuarto argentino en la historia en sumarse al partido entre los novatos y jugadores de segundo año en la NBA. Manu Ginóbili fue el primero en hacerlo en 2004. Además, el número 20 de San Antonio participó de dos ediciones del All Star Game en 2005 y 2011. Los otros dos que jugaron el duelo entre los rookies fueron Andrés Nocioni (2006) y Luis Scola (2008 y 2009).

Dicho formato está presente desde la edición 2015 del All Star Weekend y contó con la presencia de jugadores que se convirtieron en estrellas de hoy en la liga como Luka Doncic, Zion Williamson, Ja Moran, Zach LaVine o el propio Jamal Murray, compañero del base argentino en Denver.