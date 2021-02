Trevelin: Trabajadores del Hospital denuncian que el 74% no recibió la vacuna contra el Covid

La licenciada en Trabajo Social y profesional del Hospital Rural de Trevelin, Karina Bonan, se refirió al pedido de vacunas a nivel local. En diálogo con AzM Radio, sostuvo que «el pasado viernes entregamos una nota al director del Hospital, con la firma de varios agentes, en representación de los trabajadores del mismo en Trevelin, explicitando nuestra disconformidad en cuanto a la distribución de las vacunas que llegaron al Área Programática, para que él pueda tener la posibilidad de remitirse a quien corresponda y que, los agentes del Hospital que quieran vacunarse, puedan acceder a la dosis».

Un 74% «afuera»

Asimismo, Bonan expuso que «esto no es caprichoso, somos 156 agentes activos entre el Hospital de Trevelin y los parajes, no somos cualquier hospital rural; generalmente y considerando la población, los hospitales rurales tienen menos personal, pero este, por una decisión política se sigue llamando así pero la población no es rural» y agregó que «de esos varios agentes, casi el 74% no tenemos derecho, por estas decisiones que se toman, de acceder a la vacunación».

«No estamos vacunados»

Consultada sobre el motivo de esto último, la trabajadora de Salud respondió que «no sabemos quién toma las decisiones, sí sabemos que el director del nosocomio no es quien decide qué cantidad de vacunas va a cada hospital», sumando a ello que «somos conscientes de que la cantidad de dosis es limitada, también de que hay una prioridad de la primera línea, que no se está cumpliendo; y si nosotros, que atendemos gente, no estamos vacunados, podemos perjudicar a la población contagiando si es que somos asintomáticos o estamos en el período de incubación del virus».

«No tiene lógica»

Por otro lado, Bonan sostuvo que «según el listado de vacunación al que pudimos acceder, se está priorizando el medio privado; la realidad es que, según la política sanitaria que decretó el ministro Fabián Puratich, todo lo que tiene que ver con Covid tiene que ser atendido en el hospital público», añadiendo que «por ende, el medio privado se destinará para otras cuestiones de salud que sean ‘no Covid'».

«Entonces», continuó, «si la política sanitaria tuviera alguna lógica, a los primeros que deben vacunar es a los miembros del hospital público y esto es lo que no está pasando».

Grave

«Nos parece gravísimo que se distribuyan vacunas en las instituciones privadas cuando no se terminó de vacunar a la instancia pública», remarcó la trabajadora, mencionando que «esto es algo que debatimos en asamblea y la realidad es que compartimos espacio con compañeros que trabajan en la primera línea, por lo que necesitamos resguardar a la población a la que atendemos».