Segundo round

Al ministro de Seguridad, Federico Massoni, no le gustó la decisión de una juega de Esquel que denegó la detención de las tres personas que el miércoles le propinaron una paliza a efectivos policiales en Cholila. “Esa es la justicia que tenemos, sépanlo. Tenemos muy buenos jueces y muy malos jueces», disparó el funcionario ofuscado con el rechazo a la solicitud de detención y anticipó que impulsará un jury de enjuiciamiento contra la magistrada cordillerana. «Este Ministerio se va a encargar de presentar la denuncia correspondiente a esos muy malos jueces en el Consejo de la Magistratura. No podemos quedar a los caprichos de una persona que no cuida a los que nos cuidan”, desafió.