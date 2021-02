“La Garra” se alista de cara al preolímpico

La Selección Argentina Femenina de Handball, continúa cumpliendo con sus entrenamientos, en el marco de su preparación para participar del Torneo Preolímpico.

“La Garra” tiene el sueño de clasificación a los JJOO de Tokio 2021 y su entrenador Eduardo Gallardo aseguró que “nos preparamos para un gran desafío”.

La Selección Femenina quiere llegar a Tokio

El entrenador argentino Eduardo Gallardo, se refirió a la preparación de sus dirigidas la Selección Argentina Femenina de Handball que busca su lugar en Tokio 2021 en el Torneo Preolímpico que se disputará en España, del 19 al 22 de marzo.

Las argentinas, se entrenan en intensos dobles turnos, sea en cancha de Ferrocarril Oeste como así también en el CENARD, sabiendo del duro escenario por delante en el Preolímpico que se disputará en España, del 19 al 22 de marzo pero no afloja ni un segundo para tratar de dar el gran golpe y meterse nuevamente en la elite del handball femenino mundial.

“Largamos a preparar este Preolímpico allá por septiembre cuando se pudo retornar después del parate por la pandemia. En diciembre hicimos una semana de concentración con chicas del exterior que vinieron y ahora estamos con las del ámbito local. El 11 de marzo estaremos viajando a España para reunir a todo el equipo, vamos a jugar allá dos amistosos y luego estaremos sí ya listos para afrontar la competencia”, detalló el entrenador Eduardo Gallardo.

El formato otorga la clasificación a dos de los cuatro equipos que tiene cada zona preolímpica. Y el sorteo no fue el más favorable, pero Argentina no pierde la fe. “Nos tocó con España que es subcampeón del mundo, con Suecia que es el 7mo y con Senegal que está a un nivel parecido al nuestro. Tenemos que vencer a Senegal y apostar a dar un golpe contra Suecia o España, lo cual es un gran desafío porque nuestro seleccionado nunca pudo vencer a un europeo todavía. Vamos por eso, estamos en esa construcción”, describió Dady.

De la mano de Gallardo, las chicas consiguieron su mejor ubicación histórica en un mundial. En Kunamoto 2019, Argentina finalizó en 16to lugar y ahora quiere ir por más. “El proyecto de la Confederación Argentina de Handball es a largo plazo. Tomamos un equipo muy joven en 2018 y que venía haciendo un buen trabajo con los entrenadores anteriores pero apuntábamos más a Paris 2024. Hicimos un buen mundial y ahora tenemos esta ventana de poder meternos en Tokio 2020 y queremos aprovecharla”, detalló el prestigioso entrenador.

La Garra sigue creciendo de la mano del roce internacional que van sumando varias de sus jugadoras. “Tenemos muchas chicas en el exterior y de a poco varias empiezan a jugar en países de nivel alto, como Francia, Hungría o Noruega, que les garantizan una competencia de alto rendimiento en serio. Más allá de que muchas de nuestras chicas, sobre todo las del ámbito local, llegan con poca competencia estamos entrenando a conciencia y muy fuerte para llegar lo mejor posible al Preolímpico”, contó Gallardo.