Incrementarán los controles en el transporte de pasajeros

Con el objetivo de analizar los nuevos protocolos en el transporte de pasajeros y cargas, este miércoles, el ministro de Gobierno y Justicia de la Provincia, José Grazzini, se reunió con funcionarios de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Del encuentro también participaron, el subsecretario de Autotransporte Terrestre de la Provincia, Gustavo Pinchulef; el subdirector Ejecutivo de la CNRT, Diego Giuliano; el subgerente de Fiscalización de Delegaciones Regionales de CNRT, Francisco Sellarés; y el delegado de la CNRT en Chubut, Jorge Leiva.

Al respecto, el subdirector Ejecutivo de CNRT, Diego Giuliano explicó que “a la CNRT le corresponde el control de la carga de camiones, de trenes, y todo lo que tiene que ver con micros de pasajeros, por lo tanto es muy importante que esta provincia tenga también una presencia de nuestra Delegación para brindar seguridad en el transporte y mantener todos los controles que tienen que ver en la actualidad con lo sanitario dada la pandemia que estamos atravesando”.

Transporte de larga distancia

A su vez, Diego Giuliano resaltó que “queremos sostener el servicio de larga distancia porque no todos cuentan con un vehículo particular para poder viajar por el país, pero debemos saber que para su normal funcionamiento se requiere cumplir y respetar protocolos sanitarios, por eso se debe realizar los controles pertinentes de ventilación, sanidad, la capacidad de carga de cada uno de los transportes, el uso obligatorio del tapaboca, el distanciamiento, entre otros, pensando que sea un vehículo de comunicación y no de contagio”.

Por su parte, el delegado de CNRT en Chubut, Jorge Leiva, detalló que “hemos tenido el acompañamiento de funcionarios nacionales de primera línea de la CNRT, con el objetivo de afianza relaciones y darle continuidad al trabajo en conjunto que se viene llevando adelante, sobre todo para fortalecer las medidas que realiza la Delegación en la provincia, como es la de fiscalizar y controlar el transporte dentro del territorio provincial”.

Asimismo, el funcionario indicó que “nosotros realizamos controles en distintos puntos que lo establecemos a principio de cada mes, son planificados, pero no se socializan para que sean sorpresivos y constantes tanto en terminales de ómnibus como en rutas”.

“Por el momento venimos trabajando bien, no hemos sufrido casos de COVID-19 en el transporte en este tiempo, dado que somos muy exigentes a las empresas a la hora de que controlen y apliquen los protocolos en el caso del transporte de personas, y en el de carga, siempre se le exige la documentación que corresponde para cada rubro”, finalizó Leiva.