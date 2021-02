Hechos de vandalismo y robos en la Escuela 222 de Madryn

A pocos días del inicio del ciclo lectivo, la Escuela 222 de Puerto Madryn fue objeto de varios hechos de vandalismo y robos. Karina Pugh, directora del establecimiento, contó a El Diario qué ocurrió en la institución: “El viernes a la mañana me encontré con vidrios rotos y puertas forzadas. Aparentemente no habían sustraído nada, hicimos la denuncia policial, se acercó la delegada administrativa, se cambiaron los vidrios rotos y a la tarde de ese mismo día volvieron a ingresar, destrozaron los que estaban nuevos y más rompieron más”.

No contentos con ello, los vándalos rompieron varias puertas y se ocuparon de robar varias cosas: “Se llevaron todos los elementos de la cocina, alimentos, rompieron a patadas la puerta del depósito de Educación Física, intervinieron los tableros de luz. Mucho daño, esta vez fueron muy agresivos”.

Luego de varios años de sufrir muchos inconvenientes estructurales, esta escuela ubicada en Marzullo y Albarracín se encontraba en condiciones de arrancar el ciclo lectivo, pero estos hechos complicaron un poco la situación.

