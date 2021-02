En Puerto Madryn, los Adultos Mayores también entrenan

A cargo de la profesora Pamela Pozas, se promueve una serie de entrenamientos para los Adultos Mayores de la ciudad de Puerto Madryn.

La situación de pandemia y el cuidado que esta franja etaria debe tener ante el virus COVID-19 ha llevado a que muchos de ellos adoptaran una situación mucho más sedentaria, lejanos de la posibilidad de realización de actividad física. Por eso, la entrenadora, además profesora de Educación Física en Nivel Primario y entrenadora de Boccias del equipo Chubut en Juegos Evita, propone clases para los más grandes para que, de a poco, vuelvan a reactivarse en la actividad.

Actividad física para los Adultos Mayores madrynenses

Ante los cuidados que deben cumplir en la situación de pandemia para la no propagación del virus COVID-19, los Adultos Mayores son, junto con los niños, las franjas etarias más afectadas de la sociedad en cuanto al desarrollo de actividades deportivas y de recreación.

Conociendo está situación, la profesora Pamela Pozas, también profesora de Educación Física en Nivel Primario de escuelas y entrenadora del equipo Chubut de Boccias en los Juegos Evita, ha decidido apostar a este emprendimiento en el cual ayudar a los más grandes a moverse y cuidar su salud, es la cuestión más importante.

Consultada por El Diario WEB por esta idea, Pozas, aseguró que “en estos tiempos de pandemia que nos apremian y que no sabemos si en el 2021, se terminará; los abuelos junto con los chicos fueron los más afectados. Entonces se me ocurrió dictar actividad física a domicilio”.

Las clases “pueden ser al aire libre, puede ser individual o juntándose con un amigo, familiar, en alguna casa determinada, o puede ir rotando”, contó Pamela, destacando que “yo me trasladaría para dictarles las actividades”.

En cuanto a los ejercicios a realizar, Pozas comentó que “trabajaríamos cardiovasculares, trabajos de fuerza, de respiración, un poco de elongación, se puede trabajar sentado a parado. Con musicalización, para que haya buena onda, cosa que no puede faltar nunca”.

La entrenadora, invitando a todos y todas los interesados en sumarse que “la idea es que ellos hagan actividad física y que socialicen, lo cual es muy importante para todas edades”.

Consultas, informes e inscripciones, pueden realizarse al número 2236898910, destacándose que las clases serian dos días a la semana como máximo, según la necesidad de cada alumno/a, lo cual estará ligado entonces al costo del pack de clases.

Como dato importante, Pozas destacó que “ya tengo la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, y en las próximas semanas me aplicaré la segunda dosis”. Vale agregar que la profesora Pamela Pozas, es además voluntaria integrante del CEPA y colaboradora en el Plan DetectAR.