El ábaco de “Cacho”

Desde hace un tiempo el ministro de Economía de Chubut, Oscar Antonena esquiva el diálogo formal con la prensa. Esta semana, al ser consultado acerca de las alternativas que se analizan para ir a la mesa de diálogo con los docentes, prefirió no comentar. Sin embargo, se deslizó que una de las propuestas que llevarían a los trabajadores de la Educación para garantizar el inicio de clases, sería un achique de la deuda salarial, si es que se alinean los planetas y consiguen fondos que se estarían gestionando. Otro dato curioso es que se analiza proponer una suerte de bono o suma fija no remunerativa como paliativo ante la imposibilidad de asumir un compromiso de ajuste salarial. Por lo pronto todo impresiona expresiones de deseo, pero “Cacho” ya tiene ábaco nuevo y está ajustando los números. Lástima que no arrancó antes, porque las clases deberían iniciar el 1 de marzo, y todavía ni siquiera hay fecha confirmada para la reunión de los gremios con el Gobierno.