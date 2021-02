Covid en la Cordillera: Advierten poca responsabilidad ciudadana y falta de infraestructura

El responsable del Área Programática de Esquel, doctor Roberto Alonso, habló sobre la situación epidemiológica y la circulación comunitaria de Covid-19 en Trevelin y Lago Puelo, así como también se refirió a la falta de acompañamiento en decisiones políticas en campañas e infraestructura para el sistema sanitario.

En diálogo con AzM Radio, sostuvo que «en Trevelin tenemos 45 casos activos y prácticamente se mantiene la cifra en forma constante; como viene pasando en toda el Área Programática, la curva sigue en ascenso» y aclaró que «hay algunas variables como el número de altas, pero siempre están por encima de los 500 casos en el área».

Sin Detectar en Trevelin

En el caso de Trevelin «no se está haciendo el Plan Detectar, sí el testeo en el Hospital con dos horarios en el día, a las 12 y a las cinco de la tarde», apuntó Alonso, sumando a ello que «si la persona tiene algún síntoma se le tiene que hacer un triage para ver si corresponde, o bien constatar si tiene antecedentges de posible Covid, y en base a eso se hace o no el hisopado».

Escenario preocupante

«La situación en la Cordillera no es la mejor, tenemos una circulación comunitaria en diferentes localidades que dependen del Área Programática; varios internados en hospitales, algunos con infraestructura acorde y otros inadecuada, ya que lamentablemente son hospitales donde no se ha hecho inversión desde larga data, y hoy en día con la pandemia los equipos de Salud están haciendo lo que pueden en algunos nosocomios, por ejemplo en Lago Puelo», planteó el profesional.

«Comparten mate y bebidas»

Sobre esto último, precisó que «tenemos circulación comunitaria, vamos creciendo a diario y no podemos bajar el número de casos positivos; en lo personal, el comportamiento de la gente y la falta de definiciones desde el punto de vista político contribuyen con esto» y advirtió que «no se han tomado medidas que ayuden a frenar el crecimiento de la curva, no ha habido apoyo desde la parte política; por ejemplo, yo vivo en Trevelin y veo a diario, con estos días lindos, gente en la costanera compartiendo de una botella, de una lata de bebida, tomando mate en grupos, y es como que les da lo mismo; uno va a la playa cuando está la feria y hay un porcentaje menor que usa tapaboca o barbijo y el resto no».

Poca responsabilidad ciudadana

Asimismo, Alonso expuso que «lamentablemente, no hay nadie que controle; si el uso de barbijo es obligatorio en todos lados, parece que la gente de Esquel, Trevelin y de toda la Comarca fuera de otro lugar, es como que nadie elige el uso de tapaboca o barbijo, creyendo que al aire libre ‘no pasa nada'» y lamentó que «la gente no cumple con la mayoría de las medidas de prevención, y entre los que no toman consciencia y la falta de control, esto contribuye a que la curva vaya en ascenso».