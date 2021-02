Comodoro: inauguran centro de emisión de licencias de conducir para adultos mayores

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, la agencia Provincial de Seguridad Vial y el Gobierno Nacional, dejaron inaugurada la obra del servicio que funcionará en el Centro de Jubilados del Petróleo y Gas Privado. En 15 días, con la presencia de funcionarios nacionales, quedará habilitado. “La Municipalidad pone recursos genuinos de los comodorenses a disposición de ustedes que han hecho un gran esfuerzo durante toda su vida”, sostuvo el intendente Luque.

La Municipalidad fue la que invirtió en la obra desarrollada en el Centro de Jubilados del Petróleo y Gas Privado en la que en pocos días los adultos mayores de toda la ciudad podrán realizar un trámite necesario que en muchos de los casos deben renovar una vez al año. Se realizaron las gestiones con Nación para habilitarlo y con Vialidad Provincial para colocar el equipamiento.

En ese marco, en la víspera de un nuevo aniversario de Comodoro, el intendente Juan Pablo Luque inauguró el primer centro del país de emisión de licencias de conducir para adultos mayores, con la presencia del viceintendente Othar Macharashvili; los secretarios Ricardo Gaitán, Gustavo Fita, Marcelo Rey, Maximiliano Sampaoli; concejales; la diputada provincial, Adriana Casanovas; el subsecretario de Seguridad Vial de la Provincia, Leonardo Das Neves; el presidente del Centro de Jubilados del Petróleo y Gas Privado, Mario Quinteros; y afiliados en general.

“Este centro de emisión de licencias de conducir comenzó como una idea que nos planteó Mario Quinteros en 2019 y empezamos a gestionarlo con un gobierno nacional con el que empezamos a tener una línea directa, lejos de la ciudad olvidada que éramos en la gestión anterior de Mauricio Macri”, recordó en primer lugar el intendente Juan Pablo Luque.

En ese sentido, valoró que “hay gente que silenciosamente se puso al hombro este lugar, una obra que hicimos con un gran esfuerzo en conjunto con el Centro de Jubilados, no solo para que puedan utilizarlo sus afiliados sino todos los adultos mayores de Comodoro”.

Al mismo tiempo, ponderó a los jubilados y manifestó que “han hecho tanto durante toda su vida y nosotros queremos que tengan privilegios y sean cuidados para disfrutar de la mejor manera. La Municipalidad pone recursos genuinos de los comodorenses a disposición de ustedes, en este caso para facilitarles un trámite que antes podía ser engorroso”.

“Es el mejor regalo para los pioneros”

Por su parte, Mario Quinteros se mostró emocionado y manifestó que “este es el mejor regalo que le han hecho a los pioneros de Comodoro. Somos perseverantes y con esfuerzo las cosas se logran. Agradecemos al Municipio por la obra y a Vialidad por el equipamiento. Es un orgullo que este sea el primer centro de la república argentina exclusiva para jubilados”.

En tanto el secretario de Control Operativo, Ricardo Gaitán, destacó que “es un sueño cumplido porque durante todo este año, con la gestión de Juan Pablo a nivel nacional, pudimos trasladar los equipos, que no fue fácil y acá están: es el primer centro en el país para adultos mayores”.

En cuestiones operativas, advirtió que “el jueves que viene tiene que venir la gente de Nación para hacer las pruebas correspondientes y en 15 días aproximadamente estará en servicio. Aquellos que no puedan venir a retirarlo se les llevará al domicilio para evitarles inconvenientes en este contexto de pandemia”.

Por último, el subsecretario de Seguridad Vial de Chubut, Leonardo Das Neves resaltó el trabajo mancomunado entre Municipio y Provincia: “Cuando nos ponemos todos a trabajar en conjunto se regenera la política. Esto nos da una felicidad inmensa, ver la satisfacción de los abuelos es un orgullo”.

“Fue una idea que cuando me la planteó el intendente, la llevé a Nación y va a representar una gran magnitud a nivel nacional este centro. Hacer política es esto, ver cómo le podemos cambiar la vida a la gente”, sentenció.