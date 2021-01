«WandaVision» debuta en Disney+ y abre el juego para Marvel en el streaming

El estreno de “WandaVision”, miniserie que llegará este viernes a la plataforma Disney+ con el protagónico de Elizabeth Olsen y Paul Bettany, dará el puntapié inicial a la ambiciosa expansión de la multimillonaria franquicia del Universo Cinematográfico de Marvel hacia el streaming.

Son grandes las expectativas de The Walt Disney Company en el debut de los primeros dos de los nueve episodios de media hora de la serie -con un capítulo estreno cada viernes-; será el punto de partida para la siguiente fase del que es por lejos el estudio más lucrativo de los que conviven dentro de la marca del ratón Mickey.

Es que desde el lanzamiento de “Iron Man” en 2008, Marvel Studios lanzó 23 filmes en 11 años con una recaudación total de más de 22.500 millones de dólares en las boleterías de todo el mundo.

Baste este ejemplo: “Avengers: Endgame” (2019) fue un evento cinematográfico sin precedentes en la cultura pop: la conclusión de años de subtramas de diferentes superhéroes se convirtió en la cinta más taquillera de la historia, con casi 2.800 millones de dólares en tickets vendidos, superando a “Avatar” (2009).

Por eso, cuando Disney comenzó a gestar su propia plataforma directo al consumidor, el presidente de Marvel y productor estrella Kevin Feige puso en marcha un potente plan de desarrollo de historias en formato serie.

No es la primera vez que se producen ficciones para TV de Marvel, y algunas de ellas, como “Agents of S.H.I.E.L.D.” o “Daredevil” tuvieron éxito entre los fanáticos, pero lo que sí ocurrirá por primera vez es que el mismo estudio que genera los filmes se encargue de las series.

Las antes mencionadas quedaban moderadamente ligadas a los eventos de las películas, sus conexiones quedaban a la vista solo de los más atentos y los personajes eran otros; a partir de ahora el presupuesto de la gran pantalla estará también a disposición de la plataforma, y las tramas y elencos estarán íntimamente ligados con la saga del cine.

Las series servirán para desplegar en detalle las historias individuales de héroes con menos minutos en las películas que sus compañeros Capitán América, Thor o Iron Man, o para introducir nuevos personajes que luego desembarcarán también en la saga fílmica.

“WandaVision” forma parte del primer lote, y saca provecho de las posibilidades para explorar géneros que ofrece Disney+ para seguir a Wanda Maximoff/Bruja Escarlata y al androide Visión en una trama ambientada luego de los trascendentales sucesos de “Endgame”.

La miniserie combina el subgénero de superhéroes con el formato de la sitcom; Wanda y Visión son una pareja con una vida aparentemente ideal en un suburbio de ciudad norteamericana, con flores en el jardín, vecinos un poco entrometidos y preocupaciones mundanas como el trabajo de oficina de él y las tareas de la casa de ella.

Sin embargo, y como es de esperarse, la realidad que experimentan pronto comienza a mostrar fisuras y crece la sospecha de que están encerrados en un entorno virtual, una simulación creada para contenerlos.

A modo de homenaje al género de comedia de situación clásica de la TV estadounidense, cada capítulo toma las estéticas, temáticas y ritmos de una década diferente.

En blanco y negro, el primer episodio está ambientado en los ’50 cuando Wanda y Visión hacen su ingreso a su nuevo hogar como recién casados, y los malentendidos al estilo “Yo amo a Lucy” (1951-1957) no se hacen esperar.

El segundo episodio se traslada a los ’60, con el acento puesto en las peripecias de la pareja para que los vecinos no descubran sus poderes, en claras referencias a hits de la época como “Hechizada” (1964-1972) o “Mi bella genio” (1965-1970).

Dirigida por Matt Shakman y escrita por Jac Schaeffer, la miniserie incluye en su elenco a personajes que luego se conectarán con películas u otras series de Marvel Studios, como Teyonah Parris, que encarna a la versión adulta de la Monica Rambeau que ya se vio como niña en “Capitana Marvel” (2019).

También son de la partida Kat Dennings (ya estuvo en la saga de “Thor” como Darcy Lewis), Randall Park (Jimmy Woo en las películas de “Ant-Man”) y la genial Kathryn Hahn.

Además de hasta cuatro filmes en espera para 2021, si la pandemia permite de una vez por todas que lleguen a salas, este año Disney+ tiene en sus planes el estreno de otras cinco series: “The Falcon and the Winter Soldier” (19 de marzo), la primera temporada del “Loki” de Tom Hiddleston en mayo, la animada “What if…?” (mediados de año) y “Ms. Marvel” y “Hawkeye” (segundo semestre).

Nuevas temporadas de varias de estas y al menos otros seis títulos nuevos debutarían desde 2022 en adelante.

Solo resta ver si las series pueden hacer lo mismo por Marvel en Disney+ que lo que consiguió “The Mandalorian” con la franquicia de “Star Wars”, que no solo refrescó un universo narrativo que parecía agotado luego del fracaso de “Episodio IX – El ascenso de Skywalker”, sino que fue el principal encargado de aquello que más interesa a The Walt Disney Company: atraer a legiones de nuevos suscriptores. (Fuente: Télam)