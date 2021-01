Violencia en ATE

Según trascendió, una fuerte discusión se produjo entre el Secretario General de ATE, Guillermo Quiroga y su segundo al mando, Luciano Bunge, quien fue denunciado por una compañera de ATE por violencia de género. Si bien no sería la primera vez que llega una queja de estas características ante Quiroga, en este caso la denuncia fue por escrito. La gravedad de la situación y que haya registro de la denuncia llevó a Quiroga pedirle a Bunge que no aparezca más por el gremio. Lo que no se sabe es si existe alguna acción concreta que permita que deje el cargo que ostenta en la organización sindical o deberán esperar a la intervención judicial para que se resuelva la cuestión de fondo.