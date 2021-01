“Vade retro”

Ginés González García se alineó con el rechazo de los sindicatos a la reforma del sistema de salud que promueve Cristina Fernández de Kirchner y mandó a dos de sus hombres de mayor confianza a descalificar el proyecto del Instituto Patria. El Ministro de Salud todavía no se refirió en público al tema, pero este fin de semana lo hicieron dos de sus hombres más cercanos: el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini; y el rector de la Universidad ISalud, Rubén Torres. Esa casa de estudios fue fundada por Ginés y Zanarini supo ser el vicerrector. Según reveló LPO, en los sindicatos y las prepagas no quieren saber nada con la idea. El proyecto tendría el aval de la vicepresidenta pero no prosperaría.