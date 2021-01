Trevelin alcanzó un 55% de ocupación hotelera en la primera quincena de enero

El Centro de Información Turística (CIT), dependiente de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, dio a conocer los primero resultados de la actividad turística durante la primera quincena de enero. “Los números que tenemos son alentadores”, dijo el secretario de Turismo Juan Manuel Peralta al confirmar que se alcanzó el 55% de ocupación hotelera.

El funcionario municipal indicó que se mantiene “el movimiento turístico esperado, ya que en este año tan particular muchas personas optan por vacacionar en su lugar de residencia habitual”, dijo y agregó que resulta importante “destacar el comportamiento sanitario adecuado tanto de turistas como de prestadores, situación que brinda tranquilidad a la comunidad local”.

Datos relevados arrojan que el promedio de estadía del visitante es de tres días. Desde la Secretaría de Turismo informaron que están trabajando de forma sostenida para logar convertir a Trevelin en un destino de vacaciones completo, “el desarrollo de nuevas propuestas de servicio es elemental para ello”, indicaron.

En cuanto al contexto Covid-19, “es muy importante que internalicemos los protocolos porque, y no me canso de remarcarlo, el turista hoy se sorprende y ve como negativo la falta de medidas o incumplimiento de los protocolos, proceso que se convirtió en un diferencial en la calidad del servicio que brindan los prestadores”, agregó Peralta.

Desde el CIT relevaron datos de la procedencia de los turistas, cuyo principal origen es la región AMBA, seguida por turistas internos de la provincia.

En vistas a la segunda quincena se espera un incremento de los porcentajes de ocupación, y se destaca que los atractivos se encuentran muy concurridos por público local.