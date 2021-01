Sastre destacó que la Colonia de Verano Municipal “fomentó la inclusión”

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, estuvo en el cierre de la Colonia de Vacaciones Municipal, que contó con la presencia de unos 1.000 chicos en un radio de más de 500 metros, respetando las distancias y continuando con la modalidad de burbujas para evitar la aglomeración de personas.

Tras la recorrida por la costa de la Bajada 9, el Jefe Comunal destacó: “Estamos muy contentos porque se cumplieron con todos los protocolos que habíamos establecido para que puedan trabajar los profesores. Me pone muy feliz ver disfrutar a esta cantidad de niños de todos los sectores de la ciudad”

El Intendente también reconoció: “Fue una edición atípica por la pandemia y por las situaciones que tuvimos que afrontar, pero contamos con el equipo de la Secretaría de Desarrollo Comunitario y de la Subsecretaría de Deportes que han trabajado ha destajo para que esto se pueda dar. Hoy el balance es más que positivo porque con todos los protocolos que aplicamos no tuvimos ningún inconveniente”

“Esto es una clara muestra del compromiso que tenemos en esta gestión para poder tratar de estar lo más cerca de los vecinos y poder darles soluciones y no perder los hábitos a los que veníamos acostumbrado durante los últimos años”, apuntó Sastre

Además, valoró: “Hoy fue una jornada sumamente importante porque, por primera vez, desde que inició la colonia de este verano pudimos contar en la playa con la presencia de los chicos de todas las sedes que están distribuidas en los distintos barrios. Obviamente que respetando los protocolos y con mucho distanciamiento, pero con todos los niños en la costa”.

La Colonia de Vacaciones organizada por el Municipio comenzó el pasado 4 de enero y culminará de manera oficial en la jornada de mañana. Atentos a la situación epidemiológica, se realizó en cinco sedes distribuidas por los distintos puntos de la ciudad y al aire libre. Una de ellas se llevó a cabo en el Parador Municipal, otra en el playón aledaño al muelle Piedra Buena y las tres restantes en los barrios Perón, Pujol y San Miguel.