Piden llevar a una penitenciaria de mujeres a imputadas por homicidio

A pedido de la fiscal María Bottini, en la ciudad de Esquel, tuvo lugar una audiencia de control de la prisión preventiva domiciliaria que cumplen las imputadas mujeres, vinculadas a la investigación del homicidio de Brian Sánchez. Bottini pidió que se realice el traslado a una unidad penitenciaria para mujeres de Trelew, por haberse constatado que incumplieron con las reglas propias de la medida de coerción. El juez Ricardo Rolón indicó que las inconductas hicieron peligrar seriamente su situación, les advirtió que ante cualquier nuevo incumplimiento la única respuesta judicial será el traslado.

Son las mujeres que protagonizaron un violento suceso en el que resultaran con lesiones de arma blanca dentro de la vivienda donde cumplen arresto domiciliario. Era de madrugada cuando la policía recibió un llamado de una joven menor de edad, indicando que su hermana apuñaló a su madre. Al llegar la policía, la mujer indicó que su hija la apuñaló en el brazo. Había dos hombres en la propiedad, ambos al igual que las mujeres, en estado de ebriedad. La agresora fue llevada a audiencia y el juez de turno dispuso su traslado a otro domicilio.

Bottini aclaró al juez Ricardo Rolón que la medida se cumple en un domicilio porque no hay lugares de detención para mujeres en la circunscripción, pero que la situación de las imputadas es la misma que la de los coimputados varones que cumplen la medida en comisaría. Añadió la fiscal que esta situación excede lo que puede admitirse en una prisión domiciliaria por lo que corresponde su traslado a un centro de detención en Trelew, hasta la audiencia preliminar. “No estábamos ante la morigeración de la preventiva sino ante una situación extraordinaria…no acatan las reglas de convivencia básica, estaban con gente que no vive ahí, tomando alcohol. nada de esto podría ocurrir en una comisaría. Por eso la Fiscalía requiere que sean trasladadas a un lugar de detención”, concluyó.

La defensora pública, Valeria Ponce se opuso a lo solicitado. Dijo que hubo un altercado entre las coimputadas y que esto se resolvió con el traslado de la joven a otro domicilio. Indicó que el suceso tuvo lugar en Navidad, fechas en que todas las familias se reúnen y toman alcohol. Añadió que en ningún momento hubo incumplimiento de la medida de arresto domiciliario, aun cuando sufrieron ataques a la vivienda en la que permanecieron.

El juez Ricardo Rolón, recalcó a las imputadas que no pueden consumir bebidas alcohólicas y deben tener la misma conducta que tendrían en una comisaría. “Esto no es un juego, estoy ahí de dictar su traslado a la ciudad de Trelew. ¿Sabe lo que eso significa? Que usted, la que asiste a sus padres, no va a poder hacerlo”, le dijo el juez. Añadió que “hoy va a ser un apercibimiento pero un incidente más voy a ordenar su traslado a la ciudad de Trelew. La próxima vez, sea yo o sea el Dr. Criado, lo será para ordenar su traslado. No pueden beber en exceso ni juntarse con personas que puedan complicar su situación procesal”, remarcó.