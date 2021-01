Piden el tratamiento del proyecto sobre biocombustibles

El bloque Consenso Federal de la Cámara de Diputados envió hoy una nota al presidente del cuerpo, Sergio Massa, mediante la cual le solicitó «el cumplimiento del acuerdo para tratar de inmediato la prórroga del Régimen de Biocombustibles, tal como se consensuó en la sesión del pasado 29 de diciembre».

«Se aseguró que el Poder Ejecutivo incorporaría el tema en las sesiones extraordinarias y eso no ha ocurrido aún», expresaron los diputados Graciela Camaño, Jorge Sarghini y Alejandro «Topo» Rodríguez, en relación al proyecto aprobado por unanimidad por el Senado el pasado 30 de octubre.

Los legisladores referenciados en el excandidato presidencial Roberto Lavagna sostuvieron que «la continuidad del régimen es vertebral para la producción federal, el agregado de valor y el sostenimiento del trabajo en gran parte del territorio nacional.

«Las necesidades y compromisos ambientales del país aconsejan no distraer esfuerzos en materia de biocombustibles, ya que su uso es una manera eficaz e ineludible de contribuir al cumplimiento efectivo del Acuerdo Climático de París, suscripto por la República Argentina y ratificado por el Congreso de la Nación en 2016», agregaron.

Para los integrantes de Consenso Federal, «la utilización de biocombustibles reduce entre un 70% y un 80% los gases de efecto invernadero, comparados con los combustibles fósiles», por lo que «avanzar en la ratificación del régimen al que se hace referencia, también contribuirá a cimentar confianza y construir las certezas imprescindibles para atraer inversiones productivas».

Añadieron que «está claro que la agenda parlamentaria en sesiones extraordinarias debe ser fijada por el Poder Ejecutivo Nacional; y en el caso mencionado registra el compromiso de que se aprobará un decreto presidencial para incorporar la prórroga de la Ley de Biocombustibles en el temario de extraordinarias».

«Solicitamos su cumplimiento. No está en nuestro ánimo, ni forma parte de nuestras acciones, imponer asuntos a ser tratados ni limitar el tratamiento de los que están previstos», en alusión a las posturas de Juntos por el Cambio, y sentenciaron: «Sólo pedimos, que se cumplan los acuerdos».

(Télam)