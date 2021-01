Paredes: “Massoni tiene trabajo y no puede hablar de los planeros”

El Coordinador de la Oficina de Empleo de Trelew, Claudio Paredes confirmó que en el municipio de Trelew hay unos 4500 planes entre becas y laboral y que sólo en su área existen unos 3 mil planes, “todo lo abona el municipio porque la provincia no pone un solo peso”.

Indicó que esos vecinos reciben entre 4 y 6 mil pesos por mes “sabemos que es muy poco, pero para el que no tiene nada es importante contar con esa asistencia”.

Considera que se debe dar trabajo para erradicar los planes, “porque no se le puede quitar al que no tienen nada, el ministro de Seguridad Federico Massoni debería tener más empatía para aquellos que no cuentan con nada, él tiene trabajo y no puede salir hablar tan livianamente de los planes”.

Claudio Paredes agradeció la ayuda del Gobierno Nacional que empezará a reactivar un programa sobre los micro emprendimientos, “será para los jóvenes y que puedan tener una salida laboral para su emprendimiento y hacer un curso de gerenciamiento empresarial”.

Indicó que anuncios hay muchos y espera que sean tangibles para el obrero, “que no sean meros anuncios como se hicieron en el 2020, espero que este año se concreten”.

Sin diálogo con provincia

Sobre la situación de los trabajadores de la UOCRA sostuvo que recién este año se han generado reuniones “el año pasado no hubo trabajo, el obrero de la construcción ha sido muy golpeado, ojala se revierta pero necesitamos el acompañamiento del gobierno provincial que debe ser nexo porque el pueblo no se divide por zonas, Arcioni debe gobernar para toda la provincia, no castigar a algún sector por eso en la UOCRA estamos siempre en alerta y movilización porque la gente está desesperada y muy golpeada”.

Para finalizar espera una reactivación con el ministerio de Trabajo para darle prioridad a los jóvenes “porque con el gobierno provincial no hemos tenido diálogo”.