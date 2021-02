No corre, Trotta

El titular de la cartera de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, hizo una gira la semana anterior que incluyó algunas provincias patagónicas, pero entre ellas no estuvo Chubut. Según informó la prensa oficial del Gobierno Provincial, el ministro nacional estaría arribando esta semana, o quizá la próxima. Al parecer, Trotta no quería llegar a Chubut sin tener claro el panorama acerca de las posibilidades concretas del inicio de clases y las consideraciones sobre presencialidad. Incluso trascendió que el titular de la cartera nacional mantendría un encuentro con representantes gremiales de los docentes de Chubut. A la fecha no hay novedades acerca de la cancelación de la deuda salarial con los trabajadores de la Educación, que sería la condición “sine qua non” para volver a las aulas.