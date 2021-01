La UTA inicia paros sorpresivos en el transporte interurbano

La UTA confirmó que a partir de este miercoles implementará “medidas sorpresivas” que afectarán el servicio del transporte interurbano de pasajeros de las ciudades de Trelew, Rawson y Puerto Madryn. Precisaron que la medida se debe a que aún las empresas no han pagado la totalidad del salario del mes de diciembre, y les deben dos cuotas de una recomposición salarial que se acordaron en paritarias 2020.

La modalidad no sería un paro total, sino que podrían registrarse retenciones de servicios, aunque desde la organización sindical advirtieron que ante la falta de respuesta a sus demandas, el servicio de media distancia no está garantizado para esta jornada de miércoles, al tiempo que están evaluando un posible plan de lucha que podría desembocar en una huelga con paralización completa del servicio.

Desde la UTA explicaron que las medidas de acción directa obedecen a que aún las empresas no han pagado la totalidad del salario del mes de diciembre, y les deben dos cuotas de una recomposición salarial que se acordaron en paritarias 2020.

La dirigencia del gremio de los colectiveros sostuvo que en primera instancia se realizarán “paros sorpresivos” y no descartan un cese total de las actividades si no hay respuesta favorable o un compromiso de las empresas concesionarias, las que no están recibiendo los subsidios que necesitan para afrontar los salarios.