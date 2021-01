Hubo acuerdo y se destrabó el conflicto del transporte interurbano

Se destrabó el conflicto en el transporte interurbano de las ciudades de Rawson, Trelew y Puerto Madryn, luego de dos jornadas con paros sorpresivos decretados por la UTA. Dos de las empresas concesionarias del servicio abonaron los haberes del mes de diciembre y la tercera empresa se comprometió a cancelar la deuda salarial el próximo lunes.

Como resultado de este avance, desde la UTA se resolvió levantar la medida de fuerza y de este modo queda garantizado el servicio interurbano en las ciudades de Trelew, Rawson y Puerto Madryn.

Las transportistas a su vez argumentaron que no podían hacer frente a los salarios, en tiempo y forma, como consecuencia del incumplimiento del pago de los subsidios por parte del estado provincial y nacional.

Desde el gremio de los choferes se había adoptado una modalidad de protesta que no afectada por completo el servicio y en definitiva a los usuarios, ya que hubo paros sorpresivos por algunas horas, pero no se interrumpió por completo el movimiento de colectivos.

Con todo, la respuesta de dos empresas y el compromiso de una tercera en dejar saldados los haberes de diciembre el próximo lunes, descomprimió la situación y los micros funcionarán con normalidad este sábado.